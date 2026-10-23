Pelatih asal Italia, Antonio Conte, menutup polemik yang mengemuka seputar kedekatannya dengan kursi kepelatihan Manchester United, dengan membantah secara tegas adanya negosiasi lanjutan dengan manajemen Manchester United maupun klub lain, sebagai tanggapan langsung atas laporan yang mengaitkannya dengan posisi pengganti Michael Carrick.

Bantahan Conte datang beberapa jam setelah laporan mengejutkan yang dimuat surat kabar Italia "La Repubblica", yang mengklaim bahwa mantan pelatih Chelsea itu telah masuk dalam pembicaraan serius dengan manajemen United untuk menggantikan Carrick usai kekalahan memalukan 4-1 dari Como yang diasuh Cesc Fabregas di Liga Champions Eropa.

Conte Menanggapi lewat Instagram

Laporan media Italia itu mengklaim bahwa Conte mengajukan syarat untuk mendapatkan kendali penuh atas kebijakan transfer klub, dan memberitahu manajemen tentang niatnya membawa staf kepelatihannya sendiri ke Old Trafford.

Namun pelatih berusia 57 tahun itu akhirnya buka suara melalui akun resminya di Instagram, dan menulis pernyataan tajam: "Nama saya dikaitkan dengan banyak klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi apa pun yang berada dalam tahap lanjutan."

Ia menambahkan dengan nada geram: "Saya telah membaca laporan yang membahas tuntutan finansial dan permintaan untuk kendali penuh, yang diklaim telah saya ajukan kepada klub-klub yang disebutkan, selain keberatan seputar apa yang disebut sebagai kepribadian saya yang kuat. Laporan-laporan ini sama sekali tidak berdasar."

Conte menutup pesannya dengan pesan profesional: "Jika benar-benar ada peluang nyata, maka itulah waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan dengan klub terkait, dan bersama-sama menelaah klausul kesepakatan yang mungkin, dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak serta kualitas dan pendekatan yang menjadi ciri pekerjaan saya sebagai pelatih."

https://www.instagram.com/stories/antonioconte/?hl=ar

Meski ada bantahan tersebut, jaringan "BBC Sport" menegaskan bahwa Conte sangat berminat mengambil posisi itu jika ditawarkan secara resmi.

Ketidakpastian Menyelimuti Masa Depan Carrick

Perkembangan ini muncul di saat ketidakpastian menyelimuti masa depan Michael Carrick di Old Trafford setelah kejatuhan menggemparkan di Eropa. Meski Carrick akan tetap memimpin tim pada laga Liga Primer Inggris hari Minggu melawan Bournemouth, sumber-sumber dari lembaga penyiaran Inggris menegaskan bahwa manajemen United sudah mulai mencari kandidat pengganti yang potensial.

Manajemen memiliki daftar yang berisi beberapa nama besar di atas meja, dengan Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle, berada di urutan terdepan, serta Julian Nagelsmann, pelatih timnas Jerman, di samping Antonio Conte.

Perlu diingat bahwa Conte, mantan bintang Juventus dan timnas Italia, menjadi pelatih tanpa klub setelah kepergiannya dari Napoli pada akhir musim lalu, usai membawa klub itu meraih gelar Serie A pada musim pertamanya, lalu Piala Super Italia pada musim terakhirnya.

Pelatih Italia itu memiliki rekam jejak gemilang di Inggris, di mana ia meraih gelar Liga Primer Inggris bersama Chelsea pada musim pertamanya di Stamford Bridge 2016-2017, sebelum mengalahkan Manchester United sendiri di final Piala FA pada musim berikutnya.

Ia juga kembali ke Liga Primer pada tahun 2021 sebagai pengganti Jose Mourinho di Tottenham Hotspur, tetapi masa jabatannya di utara London hanya bertahan 16 bulan dan berakhir pada Maret 2023 setelah konferensi persnya yang terkenal, di mana ia mengkritik para pemain yang "egois" dan budaya klub.



