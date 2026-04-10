Dengan pengaduan baru... Al-Ahli terus meningkatkan tekanan terhadap wasit pertandingan melawan Al-Fayha

Klub Al-Ahli Jeddah terus meningkatkan protesnya terhadap wasit dalam laga melawan Al-Fayha di Liga Roshen, setelah mengajukan permohonan baru kepada Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu di Stadion Al-Majma'ah, dalam putaran ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit, serta menuntut agar rekaman percakapan antara mereka dan wasit video (VAR) selama insiden tersebut diperiksa.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa manajemen Al-Ahli meminta Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk membuka penyelidikan terhadap wasit pertandingan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa permintaan ini tertuang dalam surat tambahan atas protes yang diajukan klub asal barat tersebut kepada Federasi Sepak Bola Saudi sebelumnya.

"Al-Raqi" menyertakan cuplikan video yang menampilkan perdebatan antara wasit keempat dan beberapa anggota Al-Ahli, di mana penerjemah tim terlihat bertanya kepadanya apakah pernyataannya tentang perlunya fokus di Liga Champions Asia untuk tim elit telah direkam.

Selain itu, Al-Ahli meminta Asosiasi Liga Profesional untuk mendapatkan salinan rekaman yang belum disiarkan secara resmi, namun telah beredar di media sosial.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Tony, telah menegaskan setelah pertandingan bahwa wasit keempat memberitahunya untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang juga dikonfirmasi oleh pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle.

Hasil imbang ini memperburuk posisi Al-Ahli dalam perburuan gelar Liga Roshen, karena kini mereka tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, serta tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menduduki peringkat kedua.