"Dengan penampilan dan hasil seperti ini, Van Persie pasti sudah dipecat di klub Eredivisie mana pun"

Dengan penampilan dan hasil seperti ini, Robin van Persie pasti sudah dipecat di klub Eredivisie mana pun. Apakah pelatih Feyenoord, Van Persie, mendapat kepercayaan berlebihan dari manajemen klub, ataukah para pemain yang mengecewakannya?

Feyenoord tetap menduduki peringkat kedua di klasemen Eredivisie meski baru saja menelan hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan FC Volendam. Ini kembali menjadi penampilan yang mengecewakan dari tim asal Rotterdam, baik dari segi pertahanan maupun serangan. Raheem Sterling kembali mengecewakan dalam seragam Feyenoord dan Ayase Ueda, pencetak gol terbanyak dengan 22 gol, juga tak mampu membuat perbedaan di desa nelayan tersebut. Hal ini menambah tekanan pada laga puncak melawan tim peringkat ketiga NEC pekan depan.

Van Persie menolak untuk secara terbuka mengkritik para pemainnya setelah penampilan yang kurang memuaskan tersebut. Pelatih asal Rotterdam itu lebih banyak, dan dengan nada sinis yang mencolok, menyasar VAR. Van Persie jelas merasa kesal atas momen-momen penalti yang melibatkan Gonçalo Borges dan Ueda. ''VAR ada hari ini? Benarkah mereka ada? Oh, oke. Nah, bagus tahu mereka memang ada,'' begitu kata-katanya penuh sarkasme pada konferensi pers sesudah pertandingan di Volendam.

Tak ada sepatah kata pun dari Van Persie mengenai Sterling dan Borges, yang sebagai penyerang sayap sama sekali tak meninggalkan kesan melawan Volendam yang gigih. Juga tak ada komentar soal Mats Deijl, yang di akhir laga secara terang-terangan dijebak dan untungnya kiper Timon Wellenreuther berhasil menyelamatkan gawang. Luciano Valente, yang masuk dalam radar pelatih nasional Ronald Koeman untuk skuad final Piala Dunia, juga tidak membuat Van Persie menjadi pelatih yang menang melawan tim papan bawah di Eredivisie. Hanya satu poin dan kesadaran bahwa posisi kedua kini terancam.

Musim yang berat

Musim ini memang penuh dengan tantangan bagi Van Persie. Semuanya dimulai dengan keributan seputar jabatan kapten. Quinten Timber, yang kini telah pindah ke Olympique Marseille, dengan cepat kehilangan ban kapten, dan Sem Steijn pun kehilangan posisinya sebagai kapten di De Kuip. Sejak Januari, ban kapten berada di lengan Wellenreuther, namun hal itu tidak mengembalikan ketenangan di Feyenoord. Van Persie tampaknya akan dipecat setelah rentetan hasil buruk di Eredivisie dan Liga Europa serta kritik dari beberapa pemain. Terjadi beberapa pembicaraan dengan direktur teknis Dennis te Kloese, yang menolak memecat pelatih dan menemukan solusi dengan menunjuk Dick Advocaat—yang sebelumnya membantu Giovanni van Bronckhorst melewati masa sulit—sebagai penasihat.

Dalam program olahraga Rijnmond, Feyenoord yang sedang terpuruk tidak luput dari sorotan pada hari Senin. ''Inisiatif kurang di Feyenoord dan itu memang berkaitan dengan hal ini. Anda bisa melihat dari segala sisi bahwa ini adalah tim yang tidak percaya diri. Ada rasa takut yang terlihat," kata mantan penyerang Harry van der Laan, yang menilai Advocaat belum banyak memberikan kontribusi. "Dia adalah pelatih yang berpikir defensif dan itu terlihat jelas. Feyenoord bermain bagus saat bertahan, tapi beberapa peluang yang didapat harus dimanfaatkan dengan baik."

Van der Laan menilai bahwa sebagai klub papan atas, Feyenoord harus jauh lebih dominan saat menghadapi tim papan bawah seperti Volendam. “Jika sebagai klub besar bertandang ke Volendam, kamu seharusnya benar-benar dominan dan harus waspada terhadap momen-momen serangan balik. Ini adalah pertandingan yang seimbang dan itu membuat saya khawatir. Anda selalu bisa kehilangan poin, tetapi sekarang itu karena Anda tidak jauh lebih baik," kata analis tersebut, yang ditambahkan oleh Ali Boussaboun: "Masalah terbesar adalah kurangnya kreativitas. Di sepertiga akhir lapangan, Anda tidak memiliki pemain yang dengan mudah melewati lawan mereka."

Minggu-minggu krusial

Tugas Van Persie adalah segera mengembalikan performa terbaik Feyenoord di fase terpenting musim ini. NEC dan FC Twente sedang dalam performa bagus dan terus membayangi posisi kedua. Van Persie dan rekan-rekannya masih memiliki lima pertandingan tersisa, termasuk tiga laga tandang dan kunjungan AZ—finalis Piala—ke De Kuip pada 10 Mei. Van Persie adalah pelatih muda dan untuk saat ini masih mendapat kepercayaan dari manajemen klub di Rotterdam-Zuid. Hal itu bisa saja berubah drastis, jika Feyenoord melewati fase akhir musim ini dengan dramatis dan akhirnya membuang tiket ke Liga Champions.

