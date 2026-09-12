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FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-AUGSBURGAFP

Diterjemahkan oleh

Dengan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp sebagai saksi mata: Noah Atubolu memperpanjang rekor penalti gila saat melawan Mainz

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt
Mainz 05
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
N. Atubolu

Tujuh kebobolan dalam dua pertandingan dan tanpa kemenangan dialami Noah Atubolu setelah kepindahan menit terakhirnya dari SC Freiburg ke Eintracht Frankfurt. Pada matchday ketiga, kebuntuan akhirnya pecah, baik bagi sang kiper ambisius maupun bagi seluruh tim.

Di bawah pengawasan pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp, tim asal Hessen itu memenangi derby di markas 1. FSV Mainz 05 dengan skor 3-1 (2-0).

Andil besar dalam raihan tiga poin itu dimiliki Atubolu lewat sebuah penyelamatan gemilang dalam spesialisasinya, yakni menggagalkan penalti.

Itu terjadi pada menit ke-43, Frankfurt unggul 1-0 melalui mantan pemain Mainz Jonny Burkardt dan tim tuan rumah punya peluang besar untuk menyamakan kedudukan. Kapten Nadiem Amiri maju sebagai eksekutor dari titik putih.

Noah Atubolu menepis penalti ke-6 secara beruntun di Bundesliga

Namun Amiri bernasib sama seperti lima penendang sebelumnya yang berhadapan dengan pesulap berusia 24 tahun di bawah mistar itu. Ia gagal.

Benar, Anda tidak salah dengar!Atubolu, yang sebenarnya ingin pindah ke Premier League pada musim panas dan pada akhirnya baru berlabuh di Frankfurt pada Deadline Day setelah rangkaian kisah panjang yang berliku, menepis penalti keenamnya secara beruntun di Bundesliga. Sebelum Amiri, Romano Schmid, Andre Silva, seorang Florian Wirtz, Kevin Volland, dan Josip Juranovic sudah lebih dulu gagal menaklukkan mantan pemain tim junior nasional itu. Di Mainz, Atubolu pun memperpanjang rekor Bundesliganya sendiri.

Sebuah rekomendasi yang jelas ke arah Klopp untuk memanggilnya pada 17 September ke skuad DFB pertamanya untuk jeda internasional mendatang.

Can Uzun memastikan kemenangan untuk Frankfurt

Dari segi jalannya pertandingan, laga ini nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi tim tamu dari Frankfurt. Hanya beberapa saat setelah aksi heroik Atubolu, Can Uzun - nyaris bersamaan dengan peluit jeda - mencetak gol untuk menjadikan skor 2-0 bagi SGE. Dengan gol 3-0 pada menit ke-60, Uzun kemudian juga memastikan keunggulan penentu. Phillip Tietz hanya mampu mencetak gol hiburan untuk Mainz (89').

Atubolu jelas bukan sosok yang tak bisa dikalahkan dari titik putih. Pada 2023 dan 2024, ia kalah saat menghadapi Julian Weigl, Lois Openda, dan Marvin Ducksch dalam tiga penalti Bundesliga pertamanya.

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