Langkah terakhir dari dua legenda Brasil, Ronaldo dan Roberto Carlos, telah rampung sehingga mereka resmi menjadi pemegang saham di klub Inter de Limeira, sebuah klub sederhana yang akan berlaga di kasta kedua Liga Brasil (Serie B) musim depan.

Pada 31 Agustus, Rapat Umum klub Brasil tersebut menyetujui, dengan mayoritas 53 suara berbanding satu suara, pengambilalihan oleh sebuah perusahaan — yang terkait dengan kedua mantan pemain itu — atas saham sebesar 80% dari struktur kelembagaan baru klub, yang di Brasil dikenal dengan nama "Perusahaan Saham Sepakbola" (SAF).

Kesepakatan itu resmi ditandatangani pada hari Senin, sedangkan sisa saham sebesar 20% akan tetap berada di tangan klub itu sendiri, menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Enrico Ambrogini adalah pengusaha yang memimpin proyek ini, yang beranggotakan — menurut jaringan Brasil "Globo Esporte" — Ronaldo, Roberto Carlos, dan Pangeran Saudi Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud.

Pada bulan Juli lalu, Roberto Carlos mengungkapkan bahwa salah satu mitra lainnya berdarah Afrika.

Dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Globo Esporte" pada bulan September, Ambrogini menegaskan bahwa ini adalah "proyek raksasa", dan bahwa ini "sangat berbeda dari pengalaman lain mana pun yang pernah disaksikan Brasil terkait SAF (pengubahan klub sepakbola menjadi perusahaan)".

Menurut sumber yang sama, kelompok bisnis yang akan menangani pengelolaan klub ini berniat menanamkan investasi hingga 76 juta euro selama sepuluh tahun; dengan catatan bahwa jumlah ini dapat berubah berdasarkan pertumbuhan entitas baru tersebut dan sejauh mana target yang ditetapkan tercapai.

Rencana bisnis yang diajukan — menurut yang disebutkan situs "Globo Esporte" — menunjukkan investasi tidak kurang dari 31 juta euro selama 15 tahun.

Investasi sebesar 3,3 juta euro dijadwalkan ditanamkan selama periode antara tahun 2026 dan 2027, yaitu jumlah yang dialokasikan untuk restrukturisasi klub dan pelunasan utang-utangnya.

Adapun di ranah olahraga, targetnya adalah kembali ke kasta pertama (Serie A), dan dalam konteks ini, Danilo Mauf, presiden klub "Inter de Limeira" saat ini, bertanya: "Mengapa tidak?".

Ambrogini menyatakan kepada "Globo Esporte": "Ronaldo, Roberto Carlos, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini merasa sangat antusias; mereka melihatnya sebagai tantangan yang luar biasa dan menyambutnya dengan penuh semangat. Kami sadar bahwa hal ini tidak akan mudah, tetapi semua orang bersemangat untuk menghadirkan manajemen yang kuat".



