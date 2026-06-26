Dengan partisipasi 64 tim nasional... Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038

Saat ini, Amerika Serikat sedang menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia Pria untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994.

Direktur Eksekutif Tim Kerja Gedung Putih yang menangani Piala Dunia tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran sebagai tuan rumah Piala Dunia 2038.

Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah edisi 2026 bersama Kanada dan Meksiko, setelah turnamen ini diperluas dari 32 menjadi 48 tim. FIFA juga sedang mempertimbangkan untuk memperluas turnamen ini sekali lagi menjadi 64 tim, mulai dari edisi 2030.

Andrew Giuliani mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh BBC, “Jika kita mempertimbangkan bahwa Piala Dunia suatu hari nanti mungkin akan diperluas menjadi 64 tim, saya yakin Amerika Serikat mampu menjadi tuan rumahnya.”

Ia menambahkan, “Mari kita selesaikan dulu edisi Piala Dunia ini yang berakhir pada 19 Juli, dan setelah itu kita bisa mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah edisi 2038 atau edisi lainnya.”

Giuliani menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump mengenai kemampuan Amerika Serikat untuk kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Dia menyimpulkan, “Tidak ada negara yang lebih siap menjadi tuan rumah Piala Dunia selain Amerika Serikat, dan saya yakin kita bisa melihatnya di media sosial.”

Edisi 2038 merupakan turnamen berikutnya yang akan membuka pendaftaran pencalonan tuan rumah.

Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan secara bersama-sama oleh Maroko, Spanyol, dan Portugal, sedangkan edisi 2034 akan diselenggarakan di Arab Saudi.