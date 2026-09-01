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Dengan panah dan busur: Mostafa Mohamed menyusul Salah ke Liga Turki

Transfers
M. Mohamed
Erzurumspor FK vs Konyaspor
Erzurumspor FK
Konyaspor
Super Lig
M. Salah
Mesir
Turki

Penyerang tengah Mesir kembali ke Turki dalam petualangan kedua

Klub Turki Konyaspor mengumumkan pada Selasa hari ini penandatanganan kontrak dengan penyerang Mesir Mostafa Mohamed dengan kontrak berdurasi 3 tahun, yang datang dari Nantes setelah krisis besar dengan klub Prancis tersebut.

Menurut pernyataan klub Turki itu, prosesi penandatanganan kontrak digelar di Museum Konyaspor di dalam stadion klub, dengan kehadiran Ali Camgöz, penanggung jawab sektor sepak bola klub.

Akun Konyaspor di platform X memposting video sambutan untuk Mostafa Mohamed, yang memperlihatkan bintang Mesir itu dengan selebrasi panah dan busur yang terkenal, yang menjadi lambang klub lamanya, Zamalek.

Penyerang Mesir tersebut dijadwalkan mengenakan kaus bernomor 42 bersama timnya yang baru, di mana Konyaspor mendoakan keberuntungan dan kesuksesan baginya selama perjalanannya bersama tim.

Super Lig
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP

Mostafa Mohamed bukanlah sosok yang asing di Liga Turki, karena ia sebelumnya pernah mengenakan kaus Galatasaray pada 2021.

Mostafa Mohamed bergabung dengan rekan senegaranya, Mohamed Salah, di Liga Turki, karena mantan bintang Liverpool itu pindah pada musim panas ini ke Trabzonspor.

Mostafa Mohamed memulai karier profesionalnya bersama klub Mesir El Dakhleya, sebelum membela klub Zamalek, Tanta, dan Tala'ea El Gaish, kemudian menjalani petualangan bersama Galatasaray dan Nantes Prancis.

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