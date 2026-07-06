Dengan nilai transfer yang luar biasa... Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan "Pedri yang baru"

Klub Spanyol Barcelona hari ini, Senin, secara resmi mengumumkan selesainya kesepakatan untuk mendatangkan pemain sayap kiri berbakat Johnny Hernández Jones, lulusan akademi muda Tenerife, yang akan mengenakan seragam “Blaugrana” dalam kesepakatan yang mencerminkan kembalinya klub Catalan tersebut dalam merekrut talenta-talenta dari Kepulauan Canary.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa negosiasi antara kedua klub berjalan dengan cepat dalam beberapa hari terakhir, berkat hubungan yang sangat baik antara Raiko García, pemegang saham mayoritas klub Tenerife, dan Joan Laporta, presiden Barcelona, yang memainkan peran krusial dalam penyelesaian kesepakatan ini.

Klub Catalan tersebut akan membayar jumlah tetap sebesar 500 ribu euro untuk pemain tersebut, sementara Tenerife akan mempertahankan 25% dari setiap penjualan di masa depan, menurut laporan surat kabar lokal “Cope Tenerife”.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kontrak tersebut juga mencakup berbagai bonus yang terkait dengan performa, yang dapat meningkatkan nilai akhir kesepakatan, sebagai bagian dari formula kontrak yang memotivasi pemain untuk menampilkan performa terbaiknya.

Hubungan yang sangat baik antara pimpinan kedua klub diperkirakan akan membuka saluran komunikasi dua arah pada musim panas ini, terutama dengan kembalinya Espanyol ke Divisi Dua dan upayanya mencari pemain andal untuk proyek pelatihnya, Álvaro Serviera, yang mungkin membuka peluang bagi peminjaman beberapa talenta dari akademi "La Masia" ke Stadion Heliodoro Rodríguez López guna memperoleh pengalaman.

Langkah ini menghidupkan kembali resep kesuksesan historis Barcelona dengan talenta-talenta dari Kepulauan Canary, di mana Pedro Rodríguez Ledesma pernah menjadi bagian dari tim legendaris Pep Guardiola yang meraih 6 gelar, sementara Pedri González dari kepulauan tersebut tumbuh menjadi bintang sejati di lini tengah “Barça” dalam beberapa tahun terakhir.

Musim ini menandai kemajuan pesat bagi pemain berusia 17 tahun tersebut; ia pindah hanya dalam waktu dua bulan dari tim junior ke tim Tenerife “B” di Divisi Kedua Spanyol pada awal April lalu, bahkan tampil sebagai starter bersama tim utama dalam pertandingan final Divisi Pertama di bawah asuhan Servira.

Gaya bermain Hernández sangat sesuai dengan filosofi Barcelona; ia adalah pemain sayap kiri yang mematikan saat menembus dari dalam ke sisi kanan, memiliki keterampilan luar biasa dalam mengelabui bek lawan, kecepatan reaksi yang tinggi saat berlari, serta akurasi tendangan yang melampaui usianya, yang menjadikannya tambahan yang menjanjikan bagi proyek masa depan klub Catalan tersebut.