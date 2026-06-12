Al-Ahly mulai mencari pengganti gelandang asal Pantai Gading, Franck Kessié, setelah sang pemain tampaknya akan hengkang dari tim pada bursa transfer musim panas mendatang.

Banyak laporan mengindikasikan kepergian Kessié dari Al-Ahli pada musim panas mendatang, mengingat kontraknya yang berakhir pada akhir Juni ini tidak diperpanjang, serta minat beberapa klub Italia untuk mendapatkan jasanya.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi mengutip laporan media yang menegaskan bahwa pelatih Al-Ahli asal Jerman, Matthias Jaissle, menilai gelandang Juventus asal Prancis, Kévin Turam, sebagai kandidat paling cocok untuk menggantikan Kessié pada musim depan.

Menurut laporan tersebut, klub Italia tersebut tidak keberatan jika Touré hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang, asalkan mendapatkan 45 juta euro.

Al-Ahly berharap mendapatkan dukungan tambahan dari komite perekrutan Liga Roshen, guna menyelesaikan transfer gelandang Prancis tersebut secara resmi.

Pemain berusia 25 tahun ini menampilkan performa yang menonjol bersama "Bianconeri" musim lalu, di mana ia tampil dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol, dan memberikan 5 assist.

Jika bergabung, Kévin Turam akan menjadi pemain Prancis kedua di Al-Ahli, khususnya di lini tengah, setelah Enzo Milot yang bergabung dari Stuttgart pada musim panas lalu.