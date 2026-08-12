Klub Chelsea telah menetapkan batas waktu terakhir kepada Manchester City untuk mengajukan tawaran resmi guna merekrut pemain asal Argentina, Enzo Fernandez, di tengah minat yang kian meningkat dari klub berjuluk The Citizens itu untuk menggaet gelandang Argentina tersebut pada bursa transfer musim ini.

Menurut surat kabar "The Athletic", Chelsea telah memberi tahu manajemen Manchester City dan kubu Fernandez bahwa klub tersebut memiliki waktu hingga pukul lima sore Jumat mendatang, waktu Inggris, untuk mengajukan tawaran senilai 120 juta pound sterling, jika tidak, sang pemain akan tetap bertahan di skuad klub London itu.

Chelsea menentukan sikap

Chelsea berpegang teguh pada penilaian finansial mereka atas sang pemain, yang setara dengan sekitar 161 juta dolar, sambil menegaskan bahwa angka ini telah disampaikan kepada agen Fernandez sejak Mei lalu.

Klub London itu berpandangan bahwa tidak sampainya tawaran yang diinginkan sebelum batas waktu yang ditentukan akan menutup pintu bagi kepergian sang pemain, meski mereka menyadari kuatnya minat yang ditunjukkan Manchester City untuk mendapatkan jasanya.

Sebelumnya, "The Athletic" telah mengungkap keinginan Manchester City untuk merekrut Fernandez, di tengah hubungan kuat yang menjalin sang pemain dengan mantan pelatihnya, Enzo Maresca, yang baru-baru ini pindah untuk menangani The Citizens.

Manchester City juga ingin menggaet gelandang Argentina itu untuk menjadi pengganti Rodri, yang sudah mendekati kepergian ke skuad Barcelona dalam sebuah transfer yang dinanti-nantikan.

Hubungan khusus dengan Maresca

Fernandez memiliki hubungan yang baik dengan Maresca sejak masa kerja pelatih Italia itu di Chelsea, dan hubungan ini masih berlanjut meski Maresca telah meninggalkan klub London tersebut.

Hal ini terjadi pada saat masa depan gelandang Argentina itu masih belum menentu di dalam Chelsea, setelah klub tersebut memutuskan pada musim panas untuk tidak memasukkannya ke dalam daftar pemain yang "tidak untuk dijual".

Fernandez sempat dikenai sanksi larangan bermain dari Chelsea selama dua pertandingan pada April lalu, terkait pernyataan yang ia sampaikan selama berada bersama timnas Argentina, yang di dalamnya ia mengkritik sejumlah keputusan manajemen klub, di samping isyarat yang ditafsirkan sebagai keterbukaan untuk pindah ke Real Madrid.

Kontrak Fernandez hingga 2032

Negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain masih terhenti, setelah agennya, Javier Pastore, berbicara pada awal tahun ini tentang tidak adanya kemajuan yang nyata dalam urusan ini.

Fernandez terikat kontrak dengan Chelsea yang berlaku hingga tahun 2032, yang memberikan klub Inggris itu posisi kuat dalam setiap kemungkinan negosiasi mengenai kepergiannya.

Sebaliknya, rekan setimnya di lini tengah, Moises Caicedo, sebelumnya sempat turun tangan untuk mendorongnya bertahan bersama Chelsea, setelah nama Fernandez juga dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid.