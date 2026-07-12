Dengan nasihat emas... Ibu Bellingham menyelamatkan Inggris menjelang laga melawan Argentina

Bintang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, mengungkapkan bagaimana ibunya membantunya terhindar dari kartu kuning saat melawan Norwegia, yang seharusnya membuat bintang Real Madrid itu absen dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu malam mendatang melawan Argentina.

Pemain berusia 23 tahun itu kembali menyelamatkan Tim Tiga Singa dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia dini hari Minggu, di mana ia mencetak kedua gol kemenangan tersebut dan menambah koleksi golnya menjadi 6 gol di Piala Dunia edisi ini.

Bellingham dianggap sebagai salah satu bintang utama Inggris di Piala Dunia 2026; selain dua golnya dalam laga melawan Norwegia, ia juga memimpin timnas negaranya dengan mencetak dua gol lainnya untuk kemenangan 3-2 atas Meksiko di babak 16 besar.

Ia juga mencetak dua gol lainnya di babak penyisihan grup, masing-masing satu gol melawan Kroasia dan satu gol melawan Panama.

Bellingham memasuki pertandingan melawan Norwegia dengan hanya tinggal satu kartu kuning lagi sebelum harus absen satu pertandingan, setelah ia menerima kartu kuning pada babak pertama pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo dua pekan lalu di babak 32 besar.

Namun, untungnya, bintang Real Madrid ini tetap tenang di Miami sehingga lolos tanpa mendapat kartu kuning, dan kini memenuhi syarat untuk bermain secara normal melawan Argentina di semifinal.

Dalam wawancara pasca-pertandingan, ia mengungkapkan bahwa ibunya berperan dalam hal itu.

Bellingham mengatakan kepada para wartawan: “Ibu saya terus mengingatkan saya sepanjang minggu ini untuk menjaga ucapan saya, menjaga tindakan saya, menjaga ekspresi wajah saya, dan menjaga emosi saya.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar "Daily Mail": "Saya rasa dia terus-menerus mengingatkan saya sepanjang minggu ini agar berhati-hati terhadap kartu kuning."

Ia kemudian memuji kinerja wasit: "Sejujurnya, ketika Anda bermain dengan cara yang benar dan menemukan keseimbangan yang tepat, serta ada wasit yang bersedia mendengarkan, semuanya menjadi jauh lebih mudah."

Dia menutup pernyataannya: “Pada akhirnya, itu hanyalah pertandingan sepak bola yang sangat kompetitif, dan untungnya saya berhasil melewatinya.”