Dengan nada yang penuh haru... Mantan juara dunia itu memohon kepada Trump agar dapat menghadiri final Piala Dunia

Mantan juara Piala Dunia itu meminta bantuan Presiden AS Donald Trump agar dapat menyaksikan pertandingan final turnamen kali ini antara Spanyol dan Argentina.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, besok Minggu, di Stadion MetLife di New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

Juan Capdevila, mantan bintang timnas Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, memposting pernyataan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia meminta Trump untuk turun tangan agar ia dapat menghadiri pertandingan final tersebut.

Dalam cuitannya yang ditujukan kepada Presiden AS tersebut, Capdevila menulis: “Saya butuh bantuan. Baru saja saya diberitahu bahwa saya tidak bisa bepergian untuk menonton pertandingan final bersama anak-anak saya, karena permohonan izin perjalanan elektronik saya ditolak,” disertai dengan emoji menangis.

Ia bertanya: “Adakah yang bisa membantu saya dalam hal ini? Kalian tidak tahu betapa bersemangatnya saya untuk berada di sana bersama semua rekan setim saya pada tahun 2010, dan bersama tim ini untuk mendukung mereka.”

Dia menambahkan: “Saya tidak percaya mereka melarang saya masuk ke Amerika Serikat, dan bahwa saya akan melewatkan momen seperti ini bersama anak-anak saya yang sangat menyukai sepak bola.”

Dia menyimpulkan: “Jika ada yang tahu cara mengatasi masalah ini, saya akan berterima kasih seumur hidup.”

Perlu dicatat bahwa pertandingan Spanyol melawan Prancis di semifinal, Selasa lalu, dihadiri oleh beberapa legenda yang berkontribusi pada kemenangan “La Roja” di Piala Dunia 2010, yaitu Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas, dan Xavi Hernández.