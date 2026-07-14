Dengan mengorbankan Al-Nasr... Al-Hilal menyelesaikan transfer ketiganya di bursa transfer musim panas

Klub Al-Hilal telah menyelesaikan transfer ketiganya selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah berhasil mengungguli tetangganya sekaligus rival abadinya, Al-Nassr.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Al-Hazm untuk membeli sisa masa kontrak pemain sayap asal Saudi, Nawaf Al-Habashi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Habashi akan menandatangani kontraknya dengan Al-Hilal dalam beberapa jam ke depan, dengan durasi 3 musim dan berakhir pada tahun 2029.

Al-Habashi akan menjadi rekrutan ketiga Al-Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah secara resmi mendatangkan Sabri Dahal dari Al-Fayha dan Abdullah Al-Anzi dari Al-Fateh, sementara klub ini juga hampir merekrut kiper Muhammad Al-Owais dari Al-Ula.

Perekrutan pemain sayap Al-Hazm ini merupakan pukulan telak dari Al-Hilal bagi tetangganya sekaligus rival tradisionalnya, Al-Nassr, di mana laporan media menegaskan bahwa Al-Nassr juga tertarik untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Nawaf Al-Habashi adalah pemain asal Arab Saudi berusia 28 tahun yang umumnya bermain sebagai sayap kiri, namun juga mampu bertindak sebagai playmaker.

Al-Habashi memulai kariernya bersama Al-Shabab, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2018, sebelum pindah ke Al-Qadisiyah pada 2019, kemudian ke Al-Dir’iyah pada 2020, dan dari sana ke Al-Riyadh setelah dua musim, hingga akhirnya bergabung dengan Al-Hazm sejak 2023.

Perlu dicatat bahwa Al-Habashi tampil dalam 30 pertandingan bersama Al-Hazm pada musim lalu, di ajang Liga Saudi dan Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, di mana ia berhasil mencetak 5 gol serta memberikan 3 assist.