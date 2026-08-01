Ferran Torres dikabarkan ingin segera meninggalkan FC Barcelona dan pindah ke Paris Saint-Germain. Hal itu dilaporkan sejumlah media secara seragam. Menurut Foot Mercato, pemain asal Spanyol itu membuat keputusan saat liburan untuk meninggalkan klub Katalan dan bergabung dengan juara bertahan Liga Champions tersebut. Negosiasi antara pihak sang pemain dan klub Prancis itu sudah berjalan. Menurut harian olahraga Spanyol Marca, dalam pembicaraan lanjutan antara PSG dan Barca, yang dijadwalkan pada pekan depan, tidak akan ada lagi hambatan besar.

Nilai transfernya diperkirakan akan melampaui angka 50 juta euro. Dengan jumlah itu, Barca sudah berhitung sebelum Piala Dunia. Penampilan Ferran Torres di turnamen di Amerika Utara dan khususnya gol penentunya di final melawan Argentina tampaknya tidak membuat pemain depan itu kini menjadi lebih murah.

PSG masih bisa melepas Bradley Barcola, yang dikaitkan dengan banyak klub lain, termasuk FC Liverpool. Jika Barcola pergi, tempat untuk Ferran Torres akan terbuka. Di FC Barcelona, Ferran Torres memainkan peran penting di lini serang pada musim lalu di bawah pelatih Hansi Flick, karena ia sempat menggeser Robert Lewandowski sebagai penyerang utama. Ia tampil sebagai starter dalam 23 pertandingan liga dan menyumbang 16 gol untuk mengantar gelar juara liga kedua secara beruntun.

Secara keseluruhan, Ferran Torres mencatatkan 65 gol dan 23 assist dalam 207 pertandingan untuk klub Katalan itu, yang merekrutnya pada 2022 dengan biaya transfer sebesar 55 juta euro dari Manchester City. Pemain berusia 26 tahun itu menimba ilmu di FC Valencia.