Dengan kontrak jangka panjang: Real Madrid umumkan perekrutan Diomande

Real Madrid mengumumkan, pada Kamis malam hari ini, rampungnya kesepakatan perekrutan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang datang dari Leipzig.

Real Madrid menyebutkan dalam sebuah pernyataan, melalui situs resminya, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig terkait Diomande, yang menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2033.

Surat kabar "Sport" mengatakan bahwa Real Madrid akan membayar lebih dari 120 juta euro kepada Leipzig, setelah negosiasi yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Nilai tetap transaksi ini mencapai 125 juta euro, dengan kemungkinan tambahan 10 juta euro sebagai bonus yang mudah dicapai, dan 5 juta lainnya sebagai bonus yang terkait dengan syarat-syarat yang lebih sulit. Klub Leganes juga akan memperoleh 5% dari nilai tetap transaksi tersebut.

Pengumuman yang telah ditunggu-tunggu ini datang setelah negosiasi yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan akibat perselisihan antara agen pemain saat ini dan agen sebelumnya.

Diomande baru menjalani 46 pertandingan resmi bersama tim-tim divisi utama; dengan rincian 10 pertandingan bersama Leganes, dan 36 pertandingan bersama Leipzig, di antaranya 33 pertandingan di Liga Jerman dan 3 pertandingan di Piala Jerman. Jika ditambahkan 13 pertandingan internasional bersama timnas Pantai Gading, maka koleksinya mencapai 59 pertandingan di level senior.

Real Madrid menilai bahwa pengalaman ini sudah cukup untuk memastikan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas yang menjadikannya salah satu penyerang paling menjanjikan di bursa transfer.

Winger asal Pantai Gading ini mampu bermain di sisi kanan maupun kiri, sebuah kelebihan yang memberi pelatih Jose Mourinho beragam opsi untuk membangun lini serang yang lebih ganas, eksplosif, dan sulit ditebak.