Dengan kontrak baru... Al-Nassr menyelamatkan bintang utamanya dari godaan Al-Hilal dan Al-Ittihad

Klub Al-Nassr hampir berhasil mempertahankan bintang utamanya, meskipun ia menerima berbagai tawaran menarik dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari klub Al-Hilal dan Al-Ittihad.

Beberapa laporan media sebelumnya mengonfirmasi bahwa Al-Hilal dan Al-Ittihad telah melakukan negosiasi serius dengan Abdulrahman Gharib, pemain sayap Al-Nassr, untuk merekrutnya secara gratis, setelah kontraknya dengan "Al-Alamy" berakhir pada akhir bulan ini.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Nassr telah berhasil memperpanjang kontrak Abdulrahman Gharib selama 3 tahun lagi, sehingga ia akan tetap bersama tim hingga tahun 2029.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak baru dalam pertemuan yang melibatkan CEO José Semedo dan Direktur Olahraga Simao Coutinho, beberapa jam yang lalu.

Hal ini terjadi setelah penampilan luar biasa yang ditunjukkan Gharib bersama Al-Nassr pada musim lalu, terutama di Liga Champions Asia 2, di mana ia menjadi pemain kunci yang membantu tim lolos ke pertandingan final.