Sang legenda Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr Arab Saudi, mencuri perhatian lewat komentar inspiratif atas pesan yang ditulis pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, menyusul cedera parah yang dialaminya saat menghadapi Barcelona di Liga Champions Eropa.

Ronaldo menunjukkan dukungannya kepada bintang Georgia itu setelah Paris Saint-Germain mengumumkan bahwa ia mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang serta memaksanya menempuh perjalanan panjang pemulihan dan rehabilitasi.

Pesan inspiratif dari Ronaldo untuk Kvaratskhelia

Ronaldo memberikan komentar pada unggahan Kvaratskhelia melalui situs "Instagram" dengan kata-kata yang mengandung pesan dukungan dan motivasi bagi bintang Georgia itu dalam masa sulitnya, berbekal pengalaman panjangnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang menerpa para pesepak bola.

Kapten Al-Nassr itu menulis: "Pertempuran tersulit dalam sepak bola sering kali adalah yang tidak dilihat oleh siapa pun. Aku tahu perasaan itu, Kvara, tetapi jangan pernah lupakan apa yang membawamu menjadi dirimu hari ini, dan jangan biarkan satu momen sulit membuatmu meragukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jagalah semangat yang menyala itu di dalam dirimu, karena hari-hari dan pencapaian terbaikmu masih menantimu di depan."









Cedera parah

Paris Saint-Germain sebelumnya telah mengumumkan cedera Kvaratskhelia berupa robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan, yang terjadi saat menghadapi Barcelona di Liga Champions Eropa, pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tim Prancis itu berskor 4-2.

Klub asal Paris itu menerima pukulan berat dengan kehilangan salah satu elemen serangan utamanya, di tengah persaingan yang terus berlangsung untuk gelar domestik dan Eropa, sementara sang pemain bersiap memulai tahap pengobatan dan pemulihan.

Kvaratskhelia berjanji kembali lebih kuat

Bintang Georgia itu sebelumnya mengunggah pesan yang menyentuh melalui akunnya di "Instagram", yang di dalamnya ia mengungkapkan sulitnya menerima cedera tersebut, dengan bertanya: "Kenapa harus aku?", sebelum menegaskan kesiapannya menjalani berbulan-bulan pengobatan dan rehabilitasi dengan segala rasa sakit dan air mata yang menyertainya.

Kvaratskhelia menegaskan tekadnya untuk kembali dalam kondisi yang lebih kuat demi para pendukungnya, berjanji tidak akan menyisakan tenaga sepanjang perjalanan pemulihan, serta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dalam kondisi sulit ini.

Komentar Ronaldo hadir untuk menambah dorongan moral bagi bintang Georgia itu, menegaskan bahwa melewati momen-momen sulit menuntut keteguhan dalam kepercayaan diri dan keyakinan akan kemampuan untuk bangkit kembali, bahkan ketika pertempuran itu jauh dari sorotan para pendukung.

Perlu dicatat bahwa Cristiano Ronaldo menjalani malam yang sulit bersama Al-Nassr Arab Saudi, Selasa, saat meraih kemenangan atas Neom dengan satu gol di Liga Roshn, setelah ia gagal mengeksekusi penalti pada masa tambahan babak pertama, sebelum menyia-nyiakan peluang matang di depan gawang kosong pada awal babak kedua, hingga menyia-nyiakan kesempatan menambah koleksi golnya dan terus mendekati gol ke-1000 dalam kariernya.





Meski Ronaldo tersendat di depan gawang, Al-Nassr berhasil memenangkan pertandingan dengan satu gol tanpa balas, yang dicetak oleh pemain Portugal Joao Felix pada menit ke-61, hingga tim itu keluar dengan tiga poin berharga. Hal itu bersamaan dengan pesan dukungan yang disampaikan Ronaldo kepada Kvaratskhelia, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan bagaimana para bintang sepak bola menghadapi momen-momen frustrasi dan kebuntuan, bahkan setelah bertahun-tahun gemilang dan penuh pencapaian.