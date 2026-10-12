Dengan klausul penalti setengah miliar: kesepakatan final untuk perpanjangan kontrak bintang Barcelona

Pemain muda Marc Bernal telah mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontraknya dengan Barcelona, hingga tahun 2031.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barcelona akan menyertakan klausul penalti dalam kontrak Bernal, dengan nilai 500 juta euro.

Klub Catalunya dan pemain tersebut sedang berupaya menentukan waktu yang tepat untuk menuntaskan penandatanganan, yang kemungkinan dilakukan pada pekan ini.

Upacara penandatanganan dijadwalkan berlangsung di kantor presiden klub, Joan Laporta, dengan dihadiri wakil presiden urusan olahraga Rafa Yuste, serta anggota manajemen olahraga, terutama direktur olahraga Deco dan koordinator Bojan Krkic.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Negosiasi mengenai perpanjangan kontrak berlangsung cepat, berkat kesiapan yang baik dan keinginan yang jelas dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

Hanya beberapa bulan setelah penampilan pertamanya bersama tim utama, dan setelah mengalami cedera serius di lutut pada September 2025, Barcelona sudah lebih dulu merevisi kontraknya dan memperpanjangnya hingga tahun 2029.

Pada musim lalu, Marc Bernal menjalani 33 pertandingan resmi, dengan total 1.313 menit bermain. Sementara pada musim ini, ia tampil di seluruh sembilan pertandingan, dengan catatan 338 menit.

Pemain tersebut mendapat keuntungan bagi perkembangan sepak bolanya dari kehadiran Rodri, yang menjadi guru penting baginya dan membantunya untuk terus berkembang serta menimba pengalaman.