Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menempatkan Michael Oliisi, bintang tim nasional Prancis, di ujung tanduk menjelang laga melawan Maroko di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis besok, Kamis, di Stadion Gillette, Boston, AS, dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia.

Sekitar 24 jam sebelum pertandingan, stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo” mengonfirmasi bahwa FIFA telah menolak banding yang diajukan pihak Prancis untuk membatalkan kartu kuning yang diterima Oulissi saat melawan Paraguay.

Oulissi turut berperan dalam membawa “Les Bleus” melaju ke babak perempat final Piala Dunia, setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 pada Minggu lalu, di babak 16 besar.

Namun, pemain sayap Prancis itu mendapat kartu kuning pada menit ke-90, setelah terjadi kontak dengan Matias Gallarza, di mana Oulissi menarik jersey lawannya, sebelum yang terakhir terjatuh sambil memegangi wajahnya, meskipun tayangan ulang tidak menunjukkan adanya serangan langsung ke wajah.

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) berharap kartu tersebut dibatalkan, namun harapannya tidak terwujud, sehingga Oulissi terancam absen dari pertandingan semifinal jika lolos ke babak tersebut, terutama jika ia menerima kartu kuning lagi saat melawan Maroko.

Perlu dicatat bahwa Piala Dunia kali ini juga menyaksikan insiden serupa yang memicu kontroversi luas, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menangguhkan skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Fularin Balugun, setelah ia menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Bosnia pada babak 32 besar.

Balogun tetap turun dalam pertandingan melawan Belgia di babak 16 besar, meskipun ada keberatan dari Federasi Sepak Bola Belgia dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), namun ia gagal menyelamatkan timnas negaranya dari kekalahan telak 1-4 dalam pertandingan tersebut.