Meski terus mencetak gol bersama Inter Miami, bintang Argentina Lionel Messi kini hanya berjarak 90 menit dari menyamai rangkaian pertandingan terburuk tanpa satu kemenangan pun dalam kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Menurut surat kabar Spanyol AS, Messi telah menjalani 4 pertandingan beruntun bersama Inter Miami tanpa meraih kemenangan, dan jika timnya gagal mengalahkan Montreal, Sabtu mendatang, maka ia akan menyamai rangkaian negatif terburuk dalam perjalanan kariernya.

Kekalahan terakhir yang dialami tim asuhan pelatih Guillermo Hoyos membuat situasi Messi kian rumit, sebab rangkaian terburuk dalam karier profesionalnya terjadi pada tahun 2013 bersama Barcelona, ketika ia menjalani lima pertandingan beruntun tanpa meraih satu kemenangan pun.

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Hoyos berkata usai kekalahan Inter Miami dari Toronto FC: "Semua yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab saya. Apa yang kami alami menyakiti semua orang, dan kekhawatiran itu memang ada."

Inter Miami sebelumnya sempat mengalami situasi serupa sepanjang tahun 2025, ketika gagal menang dalam empat pertandingan beruntun, setelah bermain imbang dalam dua laga dan kalah dalam dua laga, tetapi setelah itu berhasil meraih 5 kemenangan beruntun.

Adapun rangkaian terburuk dalam karier profesional Messi terjadi bersama Barcelona pada tahun 2013, ketika tim tak mampu meraih kemenangan dalam 5 pertandingan beruntun, dengan hasil imbang melawan Celta Vigo, Paris Saint-Germain dua kali, dan Athletic Bilbao, sementara menelan kekalahan telak dari Bayern Munich dengan skor 4-0 di Liga Champions Eropa.

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