Al-Qadsiah terus mengukir sejarah di Liga Roshn Saudi, setelah hasil-hasil impresif yang diraihnya sepanjang tahun 2026 ini.

Al-Qadsiah mengalahkan tuan rumah Al-Khaleej dengan skor 5-0, pada pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Klub Al-Hazem di Kota Ar-Rass, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Menurut jaringan statistik "Opta", kemenangan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Al-Qadsiah atas tim-tim Al-Qassim di kandang lawan, menyamai rentetan terpanjang jenis ini dalam sejarahnya, yang terjadi antara 2021 dan 2025.

Namun angka terpenting adalah kemenangan besar ini, karena ini baru menjadi kali ketiga Al-Qadsiah menang dengan selisih 5 gol sepanjang sejarah partisipasinya di Liga Roshn Saudi.

Yang mengejutkan, dua dari tiga kemenangan itu terjadi pada tahun 2026 ini, dengan yang pertama pada Januari lalu, ketika mengalahkan Al-Feiha dengan lima gol tanpa balas.

Sebelum dua kemenangan ini, Al-Qadsiah tidak pernah menang dengan selisih 5 gol di Liga Roshn selama 15 tahun penuh, tepatnya sejak mengalahkan Al-Fateh dengan skor 6-1, pada Oktober 2011.

Selain itu, pemain Meksiko Julian Quinones, bintang Al-Qadsiah, untuk pertama kalinya dalam kariernya di Liga Roshn Saudi berhasil menciptakan dua gol dalam satu pertandingan.

Perlu diingat bahwa kemenangan telak ini mengangkat poin Al-Qadsiah menjadi 19 poin, menempatkannya di puncak klasemen Liga Saudi untuk sementara, dengan selisih satu poin dari Al-Hilal dan dua poin dari Al-Ittihad, sebelum pertandingan El Clasico yang dinanti-nantikan antara keduanya.