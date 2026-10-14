Dengan kemenangan gila atas Zamalek, Al Ahly juara Afrika bola tangan untuk keempat kalinya secara berturut-turut

Al Ahly Mesir meraih gelar Kejuaraan Klub Afrika untuk bola tangan yang digelar di Angola, setelah kemenangan dramatis atas rival sekaligus klub senegaranya, Zamalek, dengan skor 26-25, pada laga final yang berlangsung hari Rabu ini.

Dengan demikian, Al Ahly menyabet gelar benua tersebut untuk keempat kali secara berturut-turut, dan kesembilan sepanjang sejarahnya, sementara Zamalek meraih medali perak pada turnamen yang pernah mereka juarai 12 kali (rekor).

Pertandingan itu menyajikan ketegangan luar biasa hingga detik-detik terakhir, ketika Al Ahly berhasil mencetak gol kemenangan dan membawa pulang gelar berharga tersebut.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Zamalek 10-9 setelah penampilan kuat dari kedua tim.

Pada babak kedua, Al Ahly berhasil menyamakan kedudukan pada detik-detik terakhir menjadi 22-22, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke dua babak tambahan.

Ketegangan berlanjut pada babak tambahan pertama yang berakhir dengan hasil imbang 24-24 di tengah antusiasme tinggi dari dua kutub Mesir tersebut.

Pada babak tambahan kedua, ketegangan mencapai puncaknya ketika kedua tim sama-sama mencetak 25-25 pada menit terakhir dan bola berada di kaki para pemain Zamalek, yang membuang peluang untuk mencetak gol, sehingga Al Ahly melancarkan serangan cepat dan mencetak gol kemenangan yang mematikan beberapa detik sebelum pertandingan berakhir.