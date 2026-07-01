Dengan kekuatan serang yang tangguh... Kane memimpin Inggris menghadapi ambisi Republik Demokratik Kongo

Inggris akan memulai perjalanan mereka di babak gugur dengan pertandingan yang penuh risiko melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Thomas Tuchel, pelatih tim The Three Lions, mengumumkan susunan pemain yang mengutamakan serangan, dalam upaya memastikan lolos dan mencegah kejutan dari tim Afrika yang bisa menggagalkan impian meraih gelar yang belum pernah diraih sejak 1966.

Susunan pemain timnas Inggris adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Jordan Pickford.

Pertahanan: Ezri Konsa - Nico O'Reilly - Mark Joy - Jed Spence.

Lini tengah: Declan Rice - Elliott Anderson - Jude Bellingham.

Penyerang: Harry Kane - Marcus Rashford - Noni Madueke.

Sementara itu, susunan pemain Republik Demokratik Kongo adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Lionel Mpasi.

Pertahanan: Aaron Wan-Bissaka - Axel Tuanzebe - Chancel Mbemba - Arthur Masuaku.

Lini tengah: Ngalayel Mokawo - Nathaniel Mboko - Samuel Motusami - Noah Sadek.

Penyerang: Brian Sibenja - Yuan Wisa.