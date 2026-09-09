Para pemain Barcelona menempatkan kemenangan gelar Liga Champions sebagai prioritas utama musim ini, terlebih karena gelar Eropa absen dari lemari trofi klub Catalan tersebut sejak 2015.

Klub Catalan itu belum pernah menyaksikan pernyataan kolektif dan terbuka seperti ini mengenai niat mereka sejak lama, sebab baik pelatih Hansi Flick maupun sang bintang Lamine Yamal menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers yang mendahului penampilan Eropa pertama tim di Stadion Camp Nou menghadapi Feyenoord, pada Rabu malam ini.

Untuk menjaga antusiasme ini, logika mengisyaratkan perlunya menurunkan susunan pemain terkuat pada laga pembuka Eropa tersebut, tetapi sang pelatih tidak memberikan isyarat apa pun, baik secara lisan maupun selama sesi latihan, sebagaimana disebutkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Surat kabar Catalan itu menyebutkan bahwa Jules Koundé akan memulai laga di posisi bek kanan menggantikan Eric García yang terkena hukuman larangan bermain dan mengalami cedera pada hidungnya selama laga terakhir melawan Valencia, dan itu merupakan satu-satunya perubahan dalam susunan pemain dibandingkan laga sebelumnya.

Di sisi lain, Xavi Espart, lulusan akademi yang serba bisa, memulai laga di posisi bek kiri, sementara Joan García bakal berdiri sebagai penjaga gawang utama.

Pau Cubarsí dan Gerard Martín memulai laga di jantung pertahanan, sementara lini tengah dikomandoi duet Rodri dan Pedri, dan di depan keduanya akan berada Fermín López, setelah penampilan gemilangnya di Mestalla.

Adapun di lini tengah serang akan hadir trio Lamine Yamal yang mencetak empat gol dalam dua laga terakhir, pada posisinya di sisi kanan tanpa perubahan, lalu Anthony Gordon, pemilik lima assist, bermain di sisi kiri, dan Raphinha, top skor liga dengan enam gol dalam empat laga, memimpin susunan inti.

Dengan demikian, susunan pemain yang diperkirakan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan García.

Lini pertahanan: Koundé, Cubarsí, Martín, Espart.

Lini tengah: Pedri, Rodri, Fermín López.

Lini serang: Yamal, Gordon, Raphinha.

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