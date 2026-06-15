Dengan kekuatan finansial dan pengaruh Mourinho... Real Madrid menggagalkan rencana rival abadinya

Sebuah laporan media pada hari Senin menyebutkan bahwa kekuatan finansial Real Madrid telah memupus harapan tetangganya, Atlético Madrid, menjelang bursa transfer musim panas mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa Bernardo Silva dan Marc Cucurella merupakan dua target utama Atletico Madrid untuk memperkuat skuadnya menjelang musim 2026/27.

Negosiasi telah berlangsung untuk kedua pemain tersebut, di mana ada optimisme besar mengenai kemungkinan merekrut Silva, sementara negosiasi untuk Cucurella terus berlanjut. Namun, dalam kedua kasus tersebut, munculnya Real Madrid sebagai pesaing serius membuat Atletico Madrid mengurungkan niatnya untuk merekrut kedua pemain tersebut.

Pemain internasional Portugal itu hampir saja bergabung dengan Atlético Madrid, yang memandangnya sebagai pengganti ideal untuk Antoine Griezmann, yang akan melanjutkan kariernya di Amerika Serikat. Bernardo memprioritaskan bergabung dengan tim di mana ia merasa dihargai, dan ia mengatakan setelah pertandingan persahabatan bersama timnas Portugal: "Di mana saya benar-benar diinginkan," sebagai pesan jelas kepada Barcelona, yang saat itu tertinggal dalam perburuan untuk merekrutnya.

Namun, Florentino Pérez memenangkan pemilihan presiden Real Madrid, dan secara resmi diumumkan bahwa Mourinho akan menjadi pelatih tim. Pelatih asal Portugal itu meminta untuk merekrut rekan senegaranya, dan tak lama kemudian, kesepakatan pun tercapai.

Real Madrid setuju untuk membayar bonus khusus kepada pemain dan agennya, Jorge Mendes, selain menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada gaji yang telah disepakati secara praktis dengan Atlético Madrid.

Adapun Cocorela, pemain tersebut merupakan pilihan utama Atlético Madrid untuk mengisi posisi bek kiri.

Negosiasi dengan sang pemain berjalan positif, dan prioritasnya adalah kembali ke Spanyol, namun klub tidak mampu memenuhi permintaan Chelsea sebesar 50 juta euro.

Di sinilah intervensi Mourinho sekali lagi membuktikan perannya yang krusial; selain mendesak dewan direksi untuk merekrutnya, ia juga berbicara langsung dengannya.

Pada akhirnya, Real Madrid akan membayar sekitar 60 juta euro untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol tersebut, dan memberinya gaji yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan Atlético Madrid.

Hal ini terjadi meskipun sudah ada tiga pemain di tim yang bisa mengisi posisi bek kiri: (Alvaro Carreras, yang dibeli seharga 50 juta euro musim panas lalu), Mendy, dan Fran Garcia).

Intinya, meskipun Atlético telah mengambil langkah-langkah yang baik untuk mencoba merekrut pemain berpengalaman, kekuatan ekonomi Real Madrid yang lebih besar telah menghancurkan harapan tim merah-putih tersebut, yang harus, setelah kegagalan rencana pertamanya, mengaktifkan rencana kedua.