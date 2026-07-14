Dengan kehadiran Tom Cruise dan Jennifer Hudson... FIFA mengungkap detail upacara penutupan Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan rincian upacara penutupan Piala Dunia 2026, yang akan digelar bersamaan dengan pertandingan final.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa meskipun turnamen ini dijuluki sebagai Piala Dunia terpanjang dalam sejarah, namun berlangsung begitu cepat.

Upacara penutupan Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Minggu, 19 Juli, di Stadion New York, New Jersey, dan acara ini akan menghadirkan para selebriti terkemuka untuk mengakhiri ajang olahraga terbesar di dunia.

Para penggemar yang hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan final akan berkesempatan menyaksikan acara istimewa ini. Upacara penutupan akan dimulai 90 menit sebelum dimulainya pertandingan final.

Di sana, penonton akan menikmati pengalaman eksklusif dan berbagai acara hiburan sebelum pertandingan.

Jennifer Hudson, pemenang penghargaan Emmy, Grammy, dan Oscar, akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Acara ini juga akan menampilkan artis-artis internasional ternama seperti Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan grup I Show Speed, yang akan tampil selama acara berlangsung.

Mereka akan didampingi oleh bintang-bintang seperti Tom Cruise, yang terbiasa menghadiri upacara penutupan setelah partisipasinya terakhir di Olimpiade Paris 2024, dan nama-nama artis serta tamu istimewa lainnya akan diumumkan menjelang hari H.

Upacara penutupan ini akan memadukan musik dan sepak bola. Haimo Schergi, Direktur Operasional Piala Dunia Sepak Bola 2026, mengatakan: “Acara ini akan membangkitkan antusiasme yang sama seperti yang dirasakan dunia saat menyaksikan upacara pembukaan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, serta akan menutup rangkaian acara Piala Dunia 2026.”