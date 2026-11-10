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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Dengan kehadiran Saud Abdulhamid, timnas Arab Saudi kembali kehilangan top skor Piala Teluk 27

F. Al-Buraikan
Saudi Arabia vs South Korea
Saudi Arabia
South Korea
Friendlies
Saudi Arabia vs Uzbekistan
Uzbekistan
Arab Saudi
Korea Selatan
Uzbekistan

Pukulan Telak bagi Timnas Arab Saudi

Timnas Arab Saudi kehilangan top skor turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", sekitar 72 jam sebelum menjalani laga uji coba pertamanya pada jeda internasional saat ini melawan Timnas Korea Selatan.

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat mendatang, dalam pemusatan latihan mereka saat ini di ibu kota Qatar, Doha, dalam sebuah laga uji coba sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Akun resmi Timnas Arab Saudi di situs "X" mengungkapkan keikutsertaan Saud Abdulhamid, bek Lens asal Prancis, dalam latihan bersama tim untuk pertama kalinya, setelah kedatangannya di pemusatan latihan kemarin Senin.

Di sisi lain, Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, kembali absen dari latihan bersama Arab Saudi, karena menderita flu, sehingga memunculkan keraguan atas kemampuannya untuk tampil pada laga melawan Korea Selatan.

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Al-Buraikan dianggap sebagai salah satu pemain terpenting di Timnas Arab Saudi, dan ia meraih gelar top skor pada edisi lalu turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", serta turut mengantarkan Arab Saudi meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah absen selama 23 tahun.

Perlu diketahui bahwa Timnas Arab Saudi akan menjalani laga uji coba baru dalam pemusatan latihan di Doha, melawan Timnas Uzbekistan, pada Selasa 17 November mendatang.

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