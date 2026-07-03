Dengan kehadiran Maroko dan ketidakhadiran Aljazair... 13 tim lolos ke babak 16 besar Piala Dunia

Gambaran babak perempat final Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai terlihat jelas, dengan lolosnya 13 tim, termasuk satu-satunya wakil Arab yaitu Maroko, sementara hanya tersisa 3 slot.

13 Tim yang Lolos

Sejauh ini, 13 tim telah memastikan tempatnya di babak 16 besar, yaitu: Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, dan Swiss.

Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak ini setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0, sementara Brasil lolos setelah mengalahkan Jepang 2-1, dan Paraguay secara mengejutkan mengalahkan Jerman melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Selain itu, timnas Maroko juga berhasil lolos secara dramatis melawan Belanda melalui adu penalti dengan skor 3-2, sementara Norwegia menyusul setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1, Prancis setelah menghancurkan Swedia 3-0, dan Meksiko setelah mengalahkan Ekuador 2-0.

Timnas Inggris berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dua gol atas Republik Demokratik Kongo, dan dengan cara yang sama, timnas Belgia bangkit setelah sempat tertinggal dua gol dari Senegal untuk akhirnya menang 3-2, sebelum tuan rumah Amerika Serikat menyusul ke babak selanjutnya dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina.

Selain itu, timnas Spanyol lolos dengan mudah setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0, sementara timnas Portugal meraih kemenangan dramatis atas Kroasia dengan skor 2-1. Timnas Swiss menjadi tim terakhir yang lolos hingga saat ini setelah mengalahkan timnas Aljazair dengan skor 2-0.

Tim Arab yang lolos ke babak 16 besar sejauh ini adalah timnas Maroko, sementara Aljazair gagal menyusulnya, sedangkan timnas Mesir masih memiliki peluang untuk lolos.

Di antara tim-tim yang lolos, terdapat 7 tim Eropa, yaitu Prancis, Norwegia, Inggris, Belgia, Spanyol, Portugal, dan Swiss; 3 tim dari Amerika Utara, yaitu tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat; dua tim dari Amerika Latin, yaitu Brasil dan Paraguay; serta Maroko dari Afrika.

6 Pertandingan

Sebanyak 6 pertandingan di babak 16 besar telah dipastikan, dengan jadwal (waktu Makkah) sebagai berikut:

Sabtu, 4 Juli

Kanada - Maroko (pukul 08.00 malam).

Minggu, 5 Juli

Paraguay - Prancis (pukul 00.00 dini hari).

Brasil - Norwegia (pukul 11.00 malam).

Senin, 6 Juli

Meksiko – Inggris (pukul 03.00 dini hari).

Portugal – Spanyol (pukul 10:00 malam).

Selasa, 7 Juli

Amerika Serikat – Belgia (pukul 03.00 dini hari).

Timnas Swiss tetap menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak 16 besar dan belum mengetahui lawan berikutnya, karena mereka akan menunggu pemenang dari pertandingan Kolombia melawan Ghana.

Tersisa 3 tiket

Pertandingan babak 16 besar dijadwalkan akan ditutup dengan digelarnya 3 pertandingan dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan 3 tiket terakhir guna melengkapi 16 tim yang lolos.

Berikut jadwal ketiga pertandingan yang tersisa:

Jumat, 3 Juli

Australia - Mesir (pukul 09.00 malam).

Sabtu, 4 Juli

Argentina - Cape Verde (pukul 01.00 dini hari).

Kolombia - Ghana (pukul 04.30 dini hari).