Dengan kehadiran Inzagi... Bagaimana Al-Hilal mempersiapkan diri untuk musim baru?

Klub Al-Hilal telah merancang rencana persiapannya untuk musim sepak bola baru 2026-2027, dengan dihadiri oleh pelatih asal Italia mereka saat ini, Simone Inzaghi.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan kemungkinan Inzaghi dipecat dari jabatannya sebagai manajer teknis Al-Hilal pada musim depan, setelah kegagalan merebut gelar Liga Saudi dan Liga Champions Asia musim lalu.

Namun, Klub Al-Hilal menegaskan bahwa staf teknis Al-Hilal, di bawah kepemimpinan Inzaghi sendiri, telah menetapkan program persiapan tim untuk musim baru, yang akan dimulai di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Sabtu mendatang.

“Al-Zaeem” akan berlatih di Riyadh selama sekitar 10 hari, sebelum bertolak ke Austria untuk menjalani tahap kedua persiapan pada 15 Juli mendatang.

Kamp pelatihan di luar negeri di Austria akan berlangsung selama lebih dari dua minggu, berakhir pada 3 Agustus mendatang, sebelum kembali ke ibu kota Arab Saudi.

Staf teknis Al-Hilal memutuskan untuk memberikan waktu istirahat tambahan kepada para pemain internasional, sehingga mereka tidak ikut serta dalam tahap pertama persiapan, sebelum bergabung dengan kamp luar negeri di Austria pada 18 Juli mendatang.

Daftar pemain internasional Al-Hilal mencakup tujuh pemain asal Arab Saudi: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano, dan Ali Lajami, serta penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez.

Al-Hilal bertekad merebut kembali gelar Liga Saudi yang telah absen dari lemari trofi mereka dalam dua musim terakhir, serta Liga Champions Asia, setelah gelar terakhir diraih pada 2021, sekaligus mempertahankan gelar Piala Raja untuk musim kedua berturut-turut.