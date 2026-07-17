Dengan kehadiran dua wasit asal Arab... Wasit yang memimpin pertandingan Kamavinga akan memimpin final Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina pada hari Minggu lusa di Stadion MetLife, New Jersey.

Vincic akan dibantu oleh duo wasit Tomas Klancnik dan Andraz Kovacic.

Selain itu, terdapat dua wasit asal Arab dalam tim wasit pertandingan final tersebut, di mana wasit asal Yordania Adham Makhadmeh bertindak sebagai wasit keempat, sementara rekan senegaranya, Muhammad Al-Klaf, akan menjadi asisten wasit cadangan.

Vincič akan menjadi wasit Slovenia pertama dalam sejarah yang memimpin final Piala Dunia, serta wasit ke-23 yang memimpin pertandingan final dalam sejarah turnamen tersebut.

Vincic, yang lahir pada 25 November 1979, merupakan salah satu wasit Eropa terkemuka dan paling dihormati di dalam Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Ini akan menjadi pertandingan keempat yang dipimpinnya di edisi Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya memimpin pertandingan Brasil melawan Maroko, Aljazair melawan Yordania, serta Meksiko melawan Ekuador.

Insiden Pengusiran Camavinga

Wasit asal Slovenia ini menjadi sorotan dalam insiden kontroversial musim lalu, setelah ia mengeluarkan kartu merah kepada pemain Prancis Edward Camavinga dari Real Madrid, dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich pada April lalu.

Vincic memberikan kartu kuning kedua kepada Camavinga dengan alasan mengganggu jalannya pertandingan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai keputusan yang terlalu keras pada momen kritis, di mana keadaan berbalik melawan Real Madrid setelah keputusan tersebut, sehingga tim "Los Blancos" harus tersingkir dari turnamen.

Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid saat itu, mengecam wasit asal Slovenia tersebut, dengan menyatakan bahwa keputusan itu “merusak pertandingan”.