Beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia, di mana ia finis di peringkat keempat bersama Prancis dan kalah dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga pada Sabtu lalu, Olise tampaknya masih berada di Amerika Serikat. Di New York, ia pun spontan bergabung dengan sekelompok pemain amatir yang sedang bermain di lapangan sepak bola di kota metropolitan AS itu.

Seperti terlihat dalam sebuah video, bintang Bayern itu bermain hanya dengan kaus kaki dan mengenakan celana bermotif papan catur yang terlalu panjang, sehingga terus-terusan terinjak saat ia berlari. Dalam satu momen, terlihat Olise mencoba melepaskan tembakan khasnya dari sisi kanan dengan kaki kiri ke tiang jauh, tetapi upayanya diblok oleh lawan.

Di media sosial, Olise dipuji atas aksinya itu. Platform GoodRec, tempat para pemain amatir bisa mengatur jadwal untuk bermain sepak bola, mengunggah video tersebut beserta foto grup dari permainan malam itu di lapangan. Di sana, Olise berdiri di tengah rekan setim dan lawannya dengan ekspresi datar khas dirinya. "Dia bahkan mengalahkan kami hanya dengan kaus kaki," tulis GoodRec . "Terima kasih sudah datang ke pertandingan GoodRec di New York City!"

Michael Olise menorehkan tujuh assist di Piala Dunia 2026

Olise mencatatkan tujuh assist untuk Prancis dalam delapan penampilan di turnamen Piala Dunia, tetapi pemain ofensif itu gagal mencetak gol. Meski demikian, pemain 24 tahun itu menjalani Piala Dunia yang bagus, di tengah spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan ke Real Madrid yang tak kunjung mereda.









Los Blancos kabarnya sangat tertarik kepada Olise, yang pada dasarnya juga bisa membayangkan kepindahan ke Real. Menurut laporan terbaru dari Sport Bild , rekan setimnya di tim nasional, Kylian Mbappe, mencoba membuat peluang berkarier di Bernabeu semakin menarik bagi Olise selama Piala Dunia.

Haruskah Bayern Munich khawatir Michael Olise hengkang ke Real Madrid?

Para petinggi Bayern sudah beberapa kali menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual salah satu pemain terpenting mereka pada musim panas ini. Karena itu, para petinggi Real kabarnya kini menyadari bahwa Olise tampaknya tidak bisa direbut dari Munchen pada saat ini. Namun, bagaimana situasinya dalam beberapa tahun ke depan masih harus ditunggu. Kontrak Olise di Munchen berlaku hingga 2029.





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Sejak pindah dari Crystal Palace ke Bayern pada musim panas 2024, pemain Prancis itu berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Musim lalu, Olise mencatatkan 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi untuk Bayern.