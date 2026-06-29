Dengan kata-kata tegas... Hafiz Daraji menanggapi tuduhan bahwa Aljazair dan Austria melakukan kecurangan untuk mengeliminasi Iran

Komentator Aljazair, Hafiz Daraji, menyampaikan pandangannya mengenai tuduhan yang ditujukan kepada tim nasional negaranya dan tim nasional Austria, setelah pertandingan keduanya di babak terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Aljazair bermain imbang 3-3 dengan Austria, hasil yang membuat kedua tim lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sekaligus menghindari tim Arab tersebut dari pertemuan dengan Spanyol di babak berikutnya.

Setelah pertandingan, muncul tuduhan adanya kolusi dan manipulasi sengaja dari kedua tim untuk menghasilkan hasil imbang dan lolos bersama, yang berakibat pada tersingkirnya Iran dari Piala Dunia.

Kedua belah pihak membantah adanya kesepakatan sebelumnya untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang demi lolos bersama, serta menghindari Aljazair dari menghadapi Spanyol di babak 32 besar.

Sementara itu, Hafiz Draji mengomentari kontroversi ini melalui akunnya di “X”, di mana ia mengatakan: “Unsur-unsur konspirasi dalam sepak bola terpenuhi ketika dua tim bersekongkol untuk menyingkirkan tim ketiga. Sedangkan Aljazair dan Austria tidak bersekongkol melawan tim mana pun, melainkan masing-masing meraih hasil yang sesuai dengan kepentingan olahraga mereka, yang merupakan proses sah yang tidak melanggar peraturan permainan.”

Ia menyimpulkan: “Dan siapa pun yang mencari-cari konspirasi dalam setiap hasil imbang, mengabaikan fakta bahwa sepak bola ditentukan di dalam lapangan hijau, bukan melalui spekulasi dan tuduhan.”







