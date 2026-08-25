Kiper Fenerbahce asal Kroasia, Dominik Livakovic, telah tiba di ruang tunggu bandara khusus milik klub Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas.

Livakovic bersiap menjalani tes medis bersama Barcelona besok, Rabu, serta menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Blaugrana.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona akan membayar 4 juta euro kepada Fenerbahce untuk kiper internasional Kroasia tersebut, yang kontraknya dengan klub Turki itu hanya tersisa satu tahun.

Nilai kesepakatan ini adalah 2 juta euro tetap, ditambah 2 juta euro lainnya sebagai bonus, tetapi peran Livakovic pada musim ini masih belum ditentukan.

Pada awalnya, Barcelona berencana meminjamkan Livakovic ke Dinamo Zagreb pada musim ini, dan menariknya kembali musim depan setelah berakhirnya kontrak Szczesny dengan Barcelona.

Meski demikian, ada kemungkinan pula ia tetap bertahan sebagai kiper cadangan bagi Joan Garcia.

Faktanya, Livakovic sendiri menegaskan hal itu saat kedatangannya, seperti dikutip surat kabar Catalan tersebut: "Saya sangat senang berada di sini. Apakah saya akan bertahan di sini musim ini? Kita lihat saja nanti."

Bertahannya Livakovic sebagai kiper kedua Barcelona akan bergantung pada situasi keuangan klub sesuai aturan financial fair play. Jika Barcelona memiliki ruang gaji yang cukup, Livakovic akan langsung bergabung dengan tim; jika tidak, akan dicari kemungkinan untuk meminjamkannya, mungkin ke Dinamo Zagreb, dengan syarat ia bergabung pada musim panas 2027 untuk menjadi kiper kedua Barcelona.

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