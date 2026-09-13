Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, kembali menghadirkan pesona seniornya dari Argentina, Lionel Messi, ke Liga Spanyol, setelah hampir 9 tahun penuh berlalu.

Barcelona bertandang ke markas Levante, hari Minggu ini, di Stadion Ciudad de Valencia, dalam pekan kelima kompetisi Liga Spanyol.

Pada menit ke-19 pertandingan, Raphinha menciptakan gol kedua bagi tim Katalan tersebut, yang dicetak oleh bintang Spanyol Lamine Yamal, setelah ia mengirimkan umpan silang mendatar di depan gawang yang kosong tanpa penjaganya.

Menurut jaringan statistik "Opta", kontribusi ini merupakan yang kesembilan yang diberikan bintang Brasil itu bersama Barcelona, setelah 5 pekan pertama Liga Spanyol saja, di mana ia mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa ini merupakan awal terbaik bagi seorang pemain di Barcelona, setelah berjalan 5 pekan Liga Spanyol, sejak hampir 9 tahun lalu.

Awal terbaik masih menjadi milik bintang Argentina Lionel Messi, yang berkontribusi pada 10 gol setelah berjalan 5 pekan Liga Spanyol musim 2017-2018, dengan mencetak 9 gol dan memberikan satu assist.

Perlu dicatat bahwa Raphinha tetap menjadi pencetak gol terbanyak Liga Spanyol pada musim ini dengan koleksi 6 gol, sama dengan pemain Prancis Kylian Mbappe bintang Real Madrid, dan pemain Spanyol Sergio Camello dari Rayo Vallecano.