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PSV dan Feyenoord kini tahu berapa poin yang mereka butuhkan untuk mencapai babak play-off Liga Champions. Menurut Football Rankings, sepuluh poin cukup untuk finis di antara 24 klub teratas. PSV masih membutuhkan enam poin, sedangkan Feyenoord harus mengumpulkan tujuh poin. Kedua klub Belanda itu masih memiliki empat pertandingan di fase liga.

Tim peringkat satu hingga delapan lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat sembilan hingga 24 akan bermain di babak play-off. Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Arsenal sudah memastikan tempat di fase gugur setelah empat pertandingan, tulis Football Rankings di X. Setelah pertandingan kelima, sejumlah klub lain bisa menyusul ketiganya.

Bagaimana posisi PSV?

PSV saat ini menempati peringkat ke-24 dengan empat poin dan selisih gol -1. Tim asuhan Peter Bosz dengan demikian berada tepat di atas batas kelolosan. Namun, jaraknya sangat tipis karena Bodø/Glimt di peringkat ke-25 juga memiliki empat poin.

Klub asal Eindhoven itu akan bertandang ke markas Real Madrid pada Selasa malam. Madrid berada di peringkat kedua dengan dua belas poin. Setelah itu, PSV masih memiliki tiga pertandingan: menjamu Atlético Madrid (9 Desember), bertandang ke markas Viking FK (20 Januari), dan menjamu VfB Stuttgart (27 Januari).

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PSV meraih empat poinnya berkat hasil imbang melawan Shakhtar Donetsk (1-1) dan kemenangan atas FC Porto (0-1). Sementara itu, mereka kalah dari RB Leipzig (1-0) dan Club Brugge (1-2). Dengan dua kemenangan dalam sisa pertandingan, tim asuhan Bosz akan mencapai sepuluh poin.

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Apa yang harus dilakukan Feyenoord untuk mencapai babak play-off?

Dengan tiga poin, Feyenoord berada dalam posisi yang jauh lebih sulit. Klub asal Rotterdam itu menempati peringkat ke-32 dengan selisih gol -7. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst masih harus mengumpulkan sedikitnya tujuh poin untuk memastikan tempat di babak play-off Liga Champions.

Pada Selasa malam, Feyenoord akan menjamu FC Porto di De Kuip. Porto berada di peringkat ke-26 dengan tiga poin. Karena itu, kemenangan akan sangat menguntungkan Feyenoord dalam persaingan dengan rival langsungnya tersebut.

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Setelah menghadapi Porto, Feyenoord akan bertandang ke markas Viking FK (8 Desember) dan Galatasaray (19 Januari), sebelum menjamu RB Leipzig di De Kuip pada 27 Januari.

Feyenoord mengawali fase liga dengan kekalahan dari Barcelona (5-1), tetapi bangkit dengan kemenangan atas Como (3-2). Setelah itu, klub asal Rotterdam tersebut kalah dari Real Betis (1-0) dan Inter (0-3). Untuk mencapai sepuluh poin, Feyenoord harus meraih sedikitnya dua kemenangan dan satu hasil imbang.