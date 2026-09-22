Dengan jersey mengejutkan: Bintang Spanyol menghidupkan kembali ucapannya yang paling terkenal

Timnas Spanyol berkumpul hari Selasa ini, sebagai persiapan menghadapi empat pertandingan UEFA Nations League yang akan mereka jalani selama periode jeda internasional saat ini.

Seperti biasa, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah melihat pakaian setiap pemain saat mereka tiba di kota sepak bola di Las Rozas, di ibu kota Spanyol, Madrid.

Sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo", bek Athletic Bilbao Aymeric Laporte tanpa diragukan lagi menjadi salah satu pemain yang mendapatkan tepuk tangan paling meriah, bukan karena ia mengenakan pakaian yang elegan atau berani, melainkan karena ia hanya mengenakan kaus putih sederhana dan celana biasa, tetapi yang terpenting adalah pesan yang tercetak di kaus tersebut.

"Mengapa tidak", begitulah kalimat terkenal itu tertulis dengan warna hitam di dada Laporte, dan kalimat yang ia ucapkan pada Piala Dunia 2022 di Qatar itu kembali menyebar luas pada turnamen 2026, terutama setelah Spanyol memenangkan Piala Dunia pada 19 Juli lalu.

Semuanya bermula pada 21 November, empat tahun silam, dalam sebuah konferensi pers timnas Spanyol menjelang keikutsertaan pertamanya di Piala Dunia yang tidak biasa, yang digelar pada musim dingin akibat tingginya suhu udara.

Saat itu jurnalis Antón Meana bertanya kepada pemain Athletic Bilbao itu mengenai alasan ia meyakini Spanyol mampu memenangkan piala, dan sang bek menjawab dengan kalimat tersebut.

Detail ini tidak luput dari perhatian para pengguna X, yang memenuhi laman jejaring sosial itu dengan komentar seperti "Aku mengagumkannya", "Aku sangat menyukainya".

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