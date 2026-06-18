Dengan jejak sejarah Katalan... Inggris menyamai prestasi Spanyol di Piala Dunia

Timnas Inggris menyamai rekor bersejarah milik timnas Spanyol di Piala Dunia sepanjang masa, setelah meraih kemenangan berharga atas Kroasia dalam laga pembuka perjalanan The Three Lions di Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris menampilkan performa yang luar biasa, terutama pada babak kedua, dan berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-2 untuk mengantongi tiga poin pertama dalam upayanya merebut gelar juara dunia kedua dalam sejarah.

Gol keempat, yang dicetak oleh Marcus Rashford, meningkatkan jumlah gol Timnas Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia menjadi 108, sehingga naik ke peringkat keenam dalam daftar tim dengan jumlah gol terbanyak, sejajar dengan Spanyol, menurut situs "Stats Foot".

Di puncak daftar bersejarah ini berada timnas Jerman dengan 239 gol, unggul satu gol dari timnas Brasil.

Timnas Argentina berada di peringkat ketiga dengan selisih yang cukup jauh, di mana para penari tango ini telah mencetak 155 gol, disusul Prancis dengan 139 gol, dan Italia—tim yang absen dari edisi saat ini—dengan 158 gol.

Yang menarik, gol yang membawa Inggris menyamakan kedudukan dengan Spanyol ini memiliki jejak sejarah bagi raksasa Spanyol, Barcelona.

Rashford menjadi pemain pertama dari timnas Inggris yang mencetak gol untuk Barcelona dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus menjadi gol pertama yang dicetak oleh pemain dari klub Catalan tersebut di edisi turnamen kali ini, menurut statistik “Mister Chip”.