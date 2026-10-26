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Hamburger SV v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

"Dengan itu, mereka mungkin tidak membantunya": Lothar Matthäus punya dugaan menghebohkan soal kapten VfB Deniz Undav

Bundesliga
D. Undav
VfB Stuttgart

Pada musim ini, Deniz Undav masih belum benar-benar menemukan ritmenya bersama VfB Stuttgart. Lothar Matthäus punya teori tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya.

Dalam acara Sky90 pada Minggu malam, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu mengatakan bahwa penyerang VfB Stuttgart tersebut mungkin sedikit terbebani oleh tanggung jawab barunya sebagai kapten Stuttgart.

"Setidaknya, begitulah kelihatannya, karena dia tidak lagi bermain lepas. Dia kehilangan senyumnya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir," kata Matthäus. Meski ia berpendapat ban kapten tidak perlu langsung dicopot dari Undav, "mungkin keputusan itu justru tidak membantunya karena dia terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri."

Undav, yang mengambil alih jabatan kapten dari gelandang Atakan Karazor pada awal musim ini, tengah mengalami sedikit penurunan performa. Dalam 11 pertandingan resmi di semua kompetisi pada musim 2026/27, pemain berusia 30 tahun itu baru mencetak satu gol. Di Bundesliga, ia bahkan belum mencetak gol dalam tujuh penampilan.

Hal itu turut membuat Stuttgart hanya menempati posisi ke-15 klasemen. Dari tujuh pertandingan sejauh ini, Stuttgart baru mengumpulkan enam poin. Terakhir, mereka kalah 2-3 dari Borussia Mönchengladbach, tim juru kunci yang sebelumnya belum meraih satu poin pun.

SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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SCP

SCP

DFB-Pokal

28 Okt 2026

VFB

VFB

Bagaimana kelanjutan nasib Deniz Undav dan VfB Stuttgart?

Menurut Matthäus, kekalahan dari Gladbach merupakan "pukulan berikutnya" bagi Undav dan VfB. "Tentu saja, banyak hal terjadi dalam pikirannya selama dua tahun terakhir. Dari mana dia berasal? Apa yang sudah dia capai? Seluruh Jerman membicarakannya: sosok penyelamat yang mencetak gol untuk Jerman demi membawa mereka menjadi juara dunia. Lalu tiba-tiba dia menjadi kapten. Itu memang banyak hal yang harus dia pikirkan."

Matthäus menjelaskan bahwa sebagai kapten, Undav kini memiliki "tanggung jawab khusus terhadap tim. Memang tidak sebesar tanggung jawab pelatih, tetapi sebagai kapten, ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatianmu dari apa yang selama bertahun-tahun sudah kamu lakukan dengan baik."

Stuttgart dan Undav akan menghadapi SC Paderborn di DFB-Pokal pada Rabu. Sabtu berikutnya, tim asuhan Sebastian Hoeneß akan bertandang ke markas Bayer 04 Leverkusen dalam laga Bundesliga.

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