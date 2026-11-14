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Cristiano Ronaldo, mantan kapten timnas Portugal, memilih menghabiskan waktunya dengan menekuni hobi baru yang jauh dari sepakbola, bertepatan dengan konferensi pers yang digelar Jorge Jesus dan Bernardo Silva pada Jumat malam kemarin, untuk membahas laga melawan Denmark di UEFA Nations League. Hal itu memicu pertanyaan apakah sang pemain ingin menyampaikan pesan bahwa ia mengabaikan sang pelatih setelah krisis di antara mereka yang membuatnya pensiun dari level internasional.

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Ronaldo mengunggah melalui akun "Instagram"-nya sebuah foto dirinya bersama dua orang temannya saat bermain golf, pada saat konferensi pers timnas Portugal hampir dimulai, untuk persiapan menghadapi Denmark.

Setelah beberapa hari yang dihabiskannya di Portugal, di mana ia berada di istananya di kawasan Quinta da Marinha, Cascais, Ronaldo kembali ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk melanjutkan hobinya dalam golf, yang tampaknya telah menjadi hobi terbarunya di samping sepak bola.

Ronaldo tidak sendirian selama berkeliling di lapangan golf, karena ia ditemani oleh Jose Semedo, chief executive officer klub Al-Nassr Arab Saudi, di samping Simao Coutinho, direktur olahraga klub tersebut.

Instagram

Kemunculan Ronaldo di Riyadh ini datang beberapa hari setelah pengumuman berakhirnya perjalanan internasionalnya bersama timnas Portugal, untuk memulai babak baru jauh dari atmosfer timnas, pada saat rekan-rekan setimnya yang dulu bersiap menjalani pertandingan pertama Portugal setelah ketidakhadirannya, melawan Denmark.

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Jesus bicara soal penghormatan untuk Ronaldo

Dalam konferensi pers, Jesus menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo akan tetap menjadi legenda dalam sejarah sepak bola Portugal, dengan menekankan pentingnya ia terus mendukung generasi-generasi baru.

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Jesus berbicara mengenai inisiatif Federasi Sepak Bola Portugal terkait penghormatan untuk Cristiano Ronaldo saat menghadapi Denmark, dengan berkata: "Hal ini termasuk dalam tanggung jawab Federasi Portugal, khususnya departemen sepak bola dan urusan olahraga saya, di samping presiden federasi".

Ia menambahkan: "Saya melihat bahwa ide ini luar biasa, karena tidak seorang pun bisa melupakan 23 tahun yang dihabiskan Cristiano bersama timnas, serta apa yang ia persembahkan dan apa yang ia wakili dalam dunia sepak bola, baik bersama timnas maupun klub-klub lainnya".

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Laporan-laporan pers Portugal kemarin, Kamis, menyebutkan bahwa seluruh pemain timnas Portugal akan memasuki lapangan sebelum pertandingan melawan Denmark dengan mengenakan kostum nomor 7 yang terkenal dan terkait dengan Ronaldo, dalam sebuah inisiatif penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk merayakan warisan sang bintang bersejarah bersama timnas negaranya.

Jesus melanjutkan: "Saya tidak bekerja dengan Cristiano selama satu minggu saja, tetapi saya menghabiskan setahun penuh bersamanya, dan karena itu saya tahu betul betapa pentingnya dia, tidak hanya bagi para pemain baru, tetapi juga bagi anak-anak muda di berbagai penjuru dunia".

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Ia melanjutkan: "Saya rasa ini adalah ide yang luar biasa bahwa kita terus tidak melupakan bahwa dia adalah legenda sepak bola Portugal. Saya tidak lagi tahu apa yang akan terjadi, karena hanya dia yang tahu".

Mengenai opsi-opsi serangan yang tersedia di tengah ketidakhadiran Cristiano Ronaldo, serta pendapatnya tentang Gustavo Varela dan Fabio Silva, Jesus berkata: "Kedua pemain itu memiliki karakteristik yang berbeda. Gustavo Varela adalah penyerang murni, dan sangat mirip dengan Goncalo Ramos".

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Ia menjelaskan: "Adapun Fabio, ia memiliki kemampuan bergerak yang lebih besar, dan tahu bagaimana memimpin serangan seorang diri. Dan seperti yang saya katakan, ia sering kali bermain bersama Borussia Dortmund sebagai penyerang kedua, dan karena itulah kami memilihnya dalam daftar pertama, karena kami melihat bahwa ia memiliki karakteristik yang berbeda dari Cristiano dan Goncalo Ramos".