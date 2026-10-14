Pemain Prancis Bradley Barcola, winger Liverpool, menggagalkan peluang rekan senegaranya Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, untuk mencatatkan sejarah di Liga Champions, berkat hat-trick yang ia cetak ke gawang LASK Linz dari Austria.

Liverpool menang atas tuan rumah LASK Linz dengan skor 6-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Rabu, di stadion tim tuan rumah, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan gemilang Barcola, yang mencetak hat-trick pertama dalam kariernya secara keseluruhan, meski ia tengah menjalani pertandingan ke-206.

Menurut akun statistik "MisterChip", Barcola mencetak gol ke-1000 bagi para pemain Prancis dalam sejarah Liga Champions Eropa, sehingga menjadi kewarganegaraan kedua yang mencapai jumlah gol tersebut di turnamen ini, setelah Brasil (1.149 gol).

Setelah laga Liverpool berakhir, pemain Prancis lainnya, Kylian Mbappe, tampil gemilang dalam pertandingan Real Madrid melawan Roma di Stadion Olimpico, pada matchday yang sama di turnamen Eropa tersebut.

Mbappe mencetak gol pertama Real Madrid ke gawang Roma pada menit ke-25 pertandingan, melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper.

Mbappe sebenarnya bisa saja menjadi pemilik gol Prancis ke-1000 di Liga Champions Eropa, kalau saja Barcola tidak tampil gemilang bersama Liverpool dan mencetak hat-trick pertama dalam sejarahnya.

Perlu dicatat bahwa Mbappe adalah pencetak gol terbanyak kedua asal Prancis dalam sejarah Liga Champions Eropa, dengan koleksi 72 gol, dan satu-satunya yang berada di atasnya adalah Karim Benzema, legenda Real Madrid, yang telah mencetak 90 gol.