Bintang Argentina Lionel Messi bersama keluarganya melepas kepergian sang ayah, Jorge Messi, yang wafat pada usia 68 tahun, dalam prosesi pemakaman tertutup yang digelar di Pemakaman El Prado di pinggiran Kota Rosario, Provinsi Santa Fe, di tengah pengamanan yang luar biasa ketat dan kehadiran keluarga yang terbatas guna memberikan privasi penuh bagi keluarga dalam momen-momen perpisahan yang menyakitkan itu.

Bintang Inter Miami itu bersama istrinya, Antonela Roccuzzo, dan anak-anak mereka pada Sabtu malam berada dalam sebuah pesawat pribadi dari Amerika Serikat, untuk bergabung dengan sang ibu, Celia Cuccittini, serta saudara-saudaranya Matias, Rodrigo, dan Maria Sol dalam prosesi pemakaman, sementara Taman El Prado diputuskan untuk ditutup bagi pengunjung sejak siang hari Minggu demi menjamin privasi keluarga.

Sejumlah penggemar berdatangan ke Bandara Rosario dan ke depan pagar pemakaman untuk meninggalkan spanduk berisi pesan dukungan dan belasungkawa bagi sang bintang Argentina. Salah seorang di antara mereka menggantungkan spanduk di pagar pemakaman yang bertuliskan: "Tetap kuat, Leo, kami mencintaimu", sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya rasa simpati publik terhadap kapten timnas Argentina itu.

Di sisi lain, Wali Kota Rosario Pablo Javkin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Messi, seraya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah bersiap siaga untuk mengamankan prosesi pemakaman dan menjaga privasi keluarga selama kondisi sulit ini.

Berdasarkan arahan Federasi Sepak Bola Argentina, pertandingan-pertandingan akhir pekan di seluruh kategori profesional maupun junior didahului dengan mengheningkan cipta sebagai penghormatan bagi Jorge Messi, sementara para pemain, tim pelatih, dan wasit mengenakan ban lengan hitam sebagai tanda berkabung atas kepergian ayah sang bintang Argentina.

Klub Abanderado Grandoli, klub lokal di Rosario tempat Messi memulai kariernya di dunia sepak bola, mengunggah sebuah foto lama yang memperlihatkan sang bintang Argentina dan ayahnya bersama anak-anak lain dalam formasi tim, disertai pesan yang menyentuh melalui akun-akun media sosialnya pada hari Sabtu.

Perlu disebutkan bahwa Jorge Messi meninggal dunia pada dini hari Sabtu setelah dirawat di Rumah Sakit Sanatorio Centro di Rosario akibat komplikasi dari penyakit yang telah lama dideritanya, meninggalkan warisan besar berupa dukungan tanpa batas kepada putranya sejak langkah-langkah pertamanya di lapangan-lapangan Rosario hingga meraih Piala Dunia dan menyandang gelar pemain terbaik sepanjang sejarah.