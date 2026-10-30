Dengan hat-trick luar biasa, Carrasco menghancurkan Al Ahli dan mencatatkan namanya dalam sejarah El Clasico

Winger Al-Shabab asal Belgia, Yannick Carrasco, memainkan peran kunci dalam laga El Clasico mini melawan Al-Ahli di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Shabab mengalahkan Al-Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Carrasco menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut, setelah berhasil mencetak hat-trick bersejarah, ditambah menciptakan satu gol lagi untuk penyerang asal Brasil, Ricardo Matias.

Bintang asal Belgia itu mencetak gol kedua Al-Shabab pada menit ke-26 pertandingan, melalui tendangan bebas yang dieksekusinya dengan apik ke gawang kiper muda pengganti, Abdullah Abdu.

Hanya 3 menit setelah dimulainya babak kedua, Carrasco menciptakan gol keempat Al-Shabab, setelah mengirimkan umpan silang ke arah kepala Ricardo Matias, yang mengubahnya menjadi gol lewat sundulan.

Pada menit ke-66, Carrasco menambah gol keduanya dan gol kelima Al-Shabab, dari tendangan penalti yang diperoleh penyerang asal Kolombia, Roger Martinez, setelah dilanggar oleh bek Al-Ahli, Mohammed Sulaiman Bakr.

Bakr kembali melanggar Carrasco sendiri pada menit ke-82, sehingga Al-Shabab mendapatkan tendangan penalti, yang darinya winger Belgia itu mencetak gol keenam untuk tim ibu kota tersebut, menyempurnakan hat-trick bersejarah bagi dirinya.

Hat-trick tersebut merupakan yang kedua bagi bintang Belgia itu sepanjang partisipasinya di Liga Roshn Arab Saudi, setelah ia melakukan hal yang sama saat menghadapi Al-Riyadh, pada Februari lalu, menurut jaringan statistik "Opta".

Carrasco juga menjadi pemain kedua yang mencetak hat-trick dalam laga El Clasico mini antara Al-Ahli dan Al-Shabab sejak musim 2009-2010, setelah Mohammed Bin Yatto yang melakukannya bersama Al-Ahli pada September 2016.

Perlu dicatat bahwa Carrasco menambah koleksi golnya pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi menjadi 6 gol, sehingga ikut dalam persaingan perebutan puncak daftar pencetak gol, yang dipimpin oleh penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, dengan 13 gol.