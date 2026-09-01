Dengan harga murah: BVB datangkan pemain pemegang rekor dari Arsenal sebagai pengganti Giannis Konstantelias yang cedera

Dortmund berhasil mencapai kesepakatan dengan Arsenal FC untuk peminjaman Ethan Nwaneri hingga akhir musim. Hal itu diumumkan klub Ruhr tersebut pada Rabu.BVB kabarnya membayar paket keseluruhan senilai lima juta euro, termasuk gaji sang pemain.

"Dengan peminjaman Ethan, kami berhasil mendapatkan seorang gelandang yang sangat bertalenta dan luar biasa piawai secara teknik. Karena absennya Giannis Konstantelias untuk waktu yang lebih lama, penting bagi kami untuk kembali bisa memperkuat skuad dalam jangka pendek. Bagi kami, perekrutan Ethan kini merupakan solusi terbaik secara olahraga. Kami senang bisa merealisasikan ini sesaat sebelum akhir jendela transfer," jelas direktur pelaksana olahraga Lars Ricken.

Sebelumnya beredar laporan bahwa Die Schwarzgelben sejatinya ingin berbelanja di Polandia dari Zaglebie Lubin dan merekrut pemain tim nasional U21 Marcel Regula. Nama yang tidak asing di Bundesliga, sebab pemain 19 tahun itu dianggap sebagai kandidat pilihan 1. FC Köln jika Said El Mala pindah ke Dortmund.

Regula disebut-sebut akan menelan biaya hingga sepuluh juta euro. Namun, para petinggi yang dipimpin direktur olahraga Ole Book dan direktur pelaksana olahraga kini memutuskan untuk tidak menempuh transfer permanen. Setidaknya untuk saat ini. Jurnalis olahraga Polandia, Mateusz Borek, bagaimanapun mengklaim bahwa BVB masih ingin terus memantau Regula. Namun, pemain ofensif itu juga disebut masuk daftar Burnley dan Feyenoord Rotterdam.

Nwaneri ukir sejarah Premier League bersama Arsenal FC

Di sisi lain, yang menjadi nilai plus Nwaneri adalah paket keseluruhan yang lebih murah, pengalaman di level tertinggi, serta fakta bahwa tidak ada kesepakatan pembelian dengan The Gunners. Pemain 19 tahun itu akan kembali ke Arsenal setelah musim ini berakhir, dan Konstantelias akan kembali menempati tempatnya di starting XI BVB setelah pulih sepenuhnya.

Nwaneri sudah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke Dortmund. Pada bursa transfer musim panas lalu, Die Schwarzgelben kabarnya sudah menjajaki kemungkinan dengan Arsenal, tetapi saat itu Nwaneri memperpanjang kontraknya di London hingga 2030 dan langsung dipinjamkan ke Olympique Marseille.

Pemain ofensif tengah itu dianggap memiliki bakat luar biasa dan, meski usianya masih muda, sudah mencatatkan 51 pertandingan kompetitif (10 gol, 2 assist) untuk juara bertahan Inggris tersebut. Saat ia melakoni debut Premier League hampir tepat empat tahun lalu, ketika baru berusia 15 tahun 181 hari pada pekan kedelapan melawan Brentford dan masuk menjelang laga usai, ia bahkan mencatatkan rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah liga, yang hingga kini masih bertahan.

Di Marseille, Nwaneri pada awalnya sebenarnya tampil cukup baik, bahkan ia langsung mencetak gol pada debutnya. Namun, terutama fase akhir musim berjalan sangat tidak memuaskan bagi Nwaneri dan tampaknya juga bagi Arsenal. Sejak awal April, remaja itu hanya satu kali lagi berada di lapangan, itu pun cuma selama setengah jam. Dalam empat pertandingan terakhir musim ini, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh.

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Akankah Nwaneri langsung masuk starting XI di BVB?

Di BVB, Nwaneri bisa saja melakoni debutnya pada akhir pekan mendatang saat bertandang ke markas TSG Hoffenheim - bahkan mungkin langsung sejak awal. Selain Konstantelias yang cedera jangka panjang, Samuele Inacio juga akan absen. Talenta top itu mendapat kartu merah tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti pada laga pembuka Bundesliga melawan HSV setelah melakukan pelanggaran keras dan akan absen karena skorsing dalam dua pertandingan liga berikutnya.

Fabio Silva, yang saat ini terus-menerus menjadi cadangan dengan nasib yang tidak beruntung dan kembali dirumorkan akan pindah pada musim panas ini, tidak dilihat pelatih Niko Kovac sebagai opsi di posisi gelandang serang setengah ruang, melainkan "hanya" sebagai penantang atau pendamping bagi Serhou Guirassy yang sudah menjadi pilihan utama di pusat serangan. Carney Chukwuemeka, yang menurut Kovac sebenarnya merupakan alternatif terbaik untuk Konstantelias, kembali bermasalah dengan kondisi fisiknya dan belum masuk skuad dalam pertandingan-pertandingan kompetitif sejauh ini.

Mungkin setidaknya pada Sabtu mendatang Maximilian Beier akan menempati posisi setengah ruang di samping Konstantinos Karetsas. Pemain tim nasional Jerman itu sebenarnya disiapkan Kovac untuk sisi kiri.