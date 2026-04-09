Dengan hadiah mewah... Pemain Al-Ittihad Jeddah berdamai dengan para penggemar menjelang dimulainya petualangan di Asia

Seorang pemain klub Al-Ittihad Jeddah memutuskan untuk berdamai dengan para pendukungnya dengan memberikan hadiah mewah, menjelang dimulainya perjalanan tim di babak gugur Liga Champions Asia.

Al-Ittihad akan memulai perjalanannya di babak gugur turnamen Asia tersebut pada Selasa mendatang, saat menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab di Stadion Al-Inmaa, pada babak 16 besar.

Jurnalis Alaa Saeed, melalui akun resminya di platform "X", mengatakan bahwa Abdulrahman Al-Aboud, pemain Al-Ittihad Jeddah, telah menyediakan 500 tiket sebagai hadiah bagi para pendukung tim selama pertandingan melawan Al-Wahda.

Said menjelaskan bahwa Al-Aboud akan menyerahkan tiket tersebut kepada Dewan Suporter Klub Al-Ittihad, untuk didistribusikan kepada para pendukung sebelum pertandingan mendatang.

Langkah Al-Aboud ini bertujuan untuk mendamaikan para pendukung sebelum dimulainya perjalanan di kompetisi Asia, terutama mengingat hasil yang menurun dari tim di Liga Roshen Saudi dan Piala Khalifah Al-Haramain.

Hasil terbaru adalah kekalahan dari Neom dengan skor 3-4, Rabu kemarin, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Perlu dicatat bahwa Al-Aboud hanya tampil dalam 16 pertandingan bersama "The Tigers" sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak satu gol dan memberikan satu assist.