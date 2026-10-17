Rodrigo, gelandang baru Barcelona, memimpin tim Catalan untuk menghancurkan rekor sejarah mereka di LaLiga setelah 76 tahun penuh, melalui gol pertamanya bersama klub.

Barcelona bertandang ke markas Real Betis pada hari Sabtu ini, di Stadion Benito Villamarin, dalam pekan kesembilan kompetisi LaLiga.

Pada menit ke-41 pertandingan, Rodrigo mencetak gol kedua Barcelona setelah mengubah arah bola umpan silang yang dikirim Fermin Lopez dari sepak pojok ke dalam gawang dengan sepakan kepala.

Gol ini menjadi yang pertama bagi gelandang asal Spanyol tersebut bersama Barcelona sejak kepindahannya ke klub pada bursa transfer musim panas lalu dari Manchester City, dan itu terjadi di pertandingan kesepuluhnya bersama tim.

Gol tersebut juga menjadi gol ke-36 yang dicetak tim Catalan pada musim ini di LaLiga, meski ini baru pertandingan kesembilan mereka di kompetisi tersebut, dengan rata-rata 4 gol per pertandingan.

Menurut jaringan "Stats du Foot", Barcelona menjadi tim pertama dalam sejarah LaLiga yang mencetak 36 gol atau lebih setelah hanya sembilan pekan berjalan, sejak mereka sendiri mencetak 37 gol pada musim 1950-1951.

Perlu diingat bahwa Barcelona berhasil memenangi seluruh delapan pertandingan sebelumnya di LaLiga, dan jika kembali menang atas Real Betis, mereka akan menjadi klub pertama yang berhasil memenangi 9 pertandingan pertamanya sejak Real Madrid pada musim 1968-1969.