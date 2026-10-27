Tim Shabab Al Ahli asal Uni Emirat Arab merebut puncak Grup Barat di Liga Champions Asia Elite, berbagi posisi dengan sesama klub Emirat, Al Ain, satu pekan sebelum laga yang dinanti kontra Al Hilal asal Arab Saudi.

Shabab Al Ahli menang atas tamunya, Esteghlal Teheran dari Iran, dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa hari ini di Stadion Rashid, Dubai, dalam jornada ketiga fase liga turnamen Elite Asia tersebut.

Matheusão membuka keunggulan bagi tim Emirat itu pada menit ke-69, setelah menerima umpan akurat dari Sardar Azmoun, yang langsung diubahnya menjadi gol lewat tembakan satu sentuhan.

Pada menit ke-84, Azmoun kembali menciptakan sebuah gol, tetapi kali ini untuk bintang asal Brasil, Juan Bezerra, yang melepaskan tembakan mendatar ke dalam gawang dengan kaki kanannya.

Pertandingan berikutnya HIL AFC Champions League Elite 13.15 ALA

Gol tersebut merupakan yang pertama dicetak Bezerra bersama Shabab Al Ahli sejak bergabung ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, setelah datang dari Zamalek.

Kemenangan ini adalah yang ketiga secara beruntun bagi tim Emirat tersebut di turnamen Asia, sehingga menambah koleksi poin mereka menjadi 9, menempatkan mereka di posisi kedua Grup Barat, hanya terpaut selisih gol di belakang sesama klub Emirat, Al Ain, yang memuncaki klasemen.

Tim Emirat itu akan menjalani ujian tersulit pada Selasa pekan depan, saat bertandang ke markas Al Hilal di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam jornada keempat fase liga.

Pertandingan ini bisa jadi menentukan dalam perebutan puncak klasemen, terutama jika Al Hilal berhasil mengalahkan Al Shamal asal Qatar pada Selasa hari ini, dalam jornada ketiga fase liga, karena mereka juga akan menambah koleksi poinnya menjadi 9.