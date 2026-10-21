Real Madrid mengukir sejarah baru mereka di ajang Liga Champions Eropa, berkat gol pertama pemain baru asal Portugal, Bernardo Silva.

Real Madrid menjamu Leipzig, hari Rabu ini, di Stadion Santiago Bernabeu, ibu kota Spanyol, dalam laga pekan ketiga fase liga pada ajang Liga Champions Eropa.

Bernardo Silva membuka keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-44 jalannya pertandingan, setelah ia memanfaatkan sebuah tembakan yang gagal dihalau oleh kiper Leipzig, lalu menyempurnakannya ke dalam gawang.

Gol tersebut merupakan gol pertama yang dicetak pemain Portugal itu bersama Real Madrid, sejak kepindahannya ke klub tersebut pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari Manchester City.

Sejak saat itu, pemain berusia 32 tahun tersebut telah tampil dalam 8 pertandingan bersama klub ibu kota Spanyol itu sebelum menghadapi Leipzig, yang selama laga-laga tersebut ia tidak berhasil mencetak satu gol pun.

Menurut jaringan "Stats Foot", berkat gol ini Real Madrid menjadi tim pertama yang mencetak gol dalam 45 pertandingan beruntun dalam sejarah Liga Champions Eropa.

Klub berjuluk Los Blancos itu melampaui rekor atas nama mereka sendiri, ketika mencetak gol dalam 44 pertandingan beruntun di ajang yang sama antara September 2011 dan Oktober 2018.

Perlu diingat bahwa Real Madrid berhasil menorehkan sejarah luar biasa di ajang Eropa tersebut selama periode itu, di mana mereka meraih gelar juara sebanyak 4 kali, 3 di antaranya secara beruntun di bawah arahan pelatih asal Prancis, Zinedine Zidane.