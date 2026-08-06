Chelsea membuka peluang untuk menjual 11 pemain selama bursa transfer musim panas ini, sementara di sisi lain mereka terus memperkuat skuad, dan baru-baru ini merampungkan transfer Jordan Henderson, yang menjadi rekrutan kedelapan klub pada musim panas ini.

Beberapa bulan terakhir menyaksikan aktivitas yang intens dari pelatih baru Xabi Alonso, di mana Chelsea menuntaskan transfer besar senilai 117 juta pound sterling untuk mendatangkan Morgan Rogers, dan segera setelah itu merekrut bek Crystal Palace Maxence Lacroix.

Pada hari-hari awal Agustus, perekrutan Danny Welbeck menandai penyimpangan dari kebijakan transfer klub yang biasanya berfokus pada pemain muda, hal yang kemudian ditegaskan lagi dengan kedatangan Henderson.

Pemain internasional Argentina serbaguna, Valentin Barco, memperkuat kekuatan tim London tersebut dengan bergabung dari Strasbourg, dan daftar pemain baru dilengkapi dengan bergabungnya Geovany Quenda, Marc Ballestra, dan Emmanuel Emega.

Rangkaian perekrutan yang dilakukan Chelsea mungkin dapat membantu pelatih baru Alonso mengangkat tim dari situasi yang mengecewakan setelah menempati peringkat kesepuluh musim lalu, tetapi hal itu juga akan meninggalkan tim dengan skuad yang membengkak.

Surat kabar "Mirror" menyebutkan, mengutip "The Athletic", bahwa hingga 11 pemain Chelsea bisa pindah secara permanen sebelum batas akhir bursa transfer, dengan kemungkinan nilai dana yang diperoleh kembali mencapai hampir 500 juta pound sterling.

Chelsea perlu melepas beberapa bek setelah merekrut Lacroix, di mana Alonso menyatakan bahwa ia lebih memilih hanya memiliki "empat atau lima" bek dalam skuadnya.

Trevoh Chalobah mendekati kepindahan ke Como dengan nilai 31 juta pound sterling, tetapi ia bukan satu-satunya bek yang mungkin meninggalkan Stamford Bridge.

Dikabarkan bahwa Axel Disasi, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman ke West Ham United, bisa hengkang dengan nilai 25 juta pound sterling, sementara nilai Benoit Badiashile ditaksir sebesar 30 juta pound sterling. Selain itu, bek sayap Malo Gusto tidak dianggap sebagai pemain inti, dan harganya ditaksir sebesar 75 juta pound sterling.

Di lini tengah, nama Enzo Fernandez terus dikaitkan dengan kepindahan dari klub, meski demikian, Chelsea akan meminta 120 juta pound sterling untuk bintangnya yang bergabung dari Benfica dengan nilai 106 juta pound sterling pada Januari 2023.

Seperti halnya Fernandez dan Gusto, Chelsea menghargai kontribusi Pedro Neto, tetapi dikabarkan sang winger tidak lepas dari kemungkinan dilepas, dan nama pemain internasional Portugal itu telah dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan senilai 70 juta pound sterling dari Chelsea.

Sementara di lini serang, kepindahan Welbeck ke Chelsea diperkirakan akan mendorong klub untuk menjual sejumlah penyerang.

Liam Delap dianggap sebagai salah satu pemain yang paling mungkin hengkang setelah musim pertamanya yang mengecewakan, tetapi klub tetap akan berupaya meraih keuntungan dari nilai 30 juta pound sterling yang dibayarkan kepada Ipswich Town musim panas lalu.

Nilai Nicolas Jackson mencapai 65 juta pound sterling, dan ia telah menarik minat Aston Villa setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman ke Bayern Munich, sementara harga penyerang muda Marc Guiu sebesar 25 juta pound sterling setelah tampil dalam 13 pertandingan bersama Chelsea musim lalu.

Sementara itu, dikabarkan bahwa Emega, yang nilainya ditaksir sebesar 20 juta pound sterling menurut situs Transfermarkt, sudah menghadapi situasi yang tidak jelas di klub setelah kepindahannya dari Strasbourg.

Demikian pula, Chelsea akan berupaya menjual David Datro Fofana secara permanen, yang nilainya sebesar 3 juta pound sterling.

Dengan demikian, total potensi dana dari kesebelas pemain Chelsea mencapai 494 juta pound sterling, dengan kemungkinan beberapa pemain hengkang dengan nilai yang lebih besar.