Sebuah insiden wasit memicu kontroversi besar selama laga antara Al Hilal Saudi dan Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal kalah dari Al Shamal dengan skor 1-3, hari Selasa ini, di Stadion Al Bayt di Al Khor, pada pekan ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Di awal babak kedua, para pemain Al Hilal menuntut kartu merah untuk Nassim Ben Issa, pemain Al Shamal, karena dinilai menarik rambut bintang asal Prancis Simon Bouabre di tengah lapangan, namun hal itu ditolak oleh wasit.

Pakar perwasitan Mesir, Mohamed Kamal Risha, mendukung keputusan wasit pertandingan, dan menegaskan bahwa pemain Al Shamal tidak pantas mendapatkan kartu merah karena pelanggaran ini.

Risha mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al Riyadiah" Saudi: "Dalam insiden Nassim Ben Issa, pemain Al Shamal Qatar, menarik rambut Simon Bouabre, pemain Al Hilal, benturan dimulai dengan menarik jersey, sebelum tangan Ben Issa sampai ke ujung rambut Bouabre di akhir benturan dengan tarikan ringan yang tidak berpengaruh dan tanpa adanya kekuatan."

Ia melanjutkan: "Wasit dapat disalahkan karena tidak memberikan kartu kuning yang layak untuk pemain Al Shamal akibat menarik, namun pelanggaran itu tidak sampai ke tingkat pengusiran."

Perlu dicatat bahwa bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mengalami pengusiran karena alasan yang sama saat menghadapi Villarreal, pada pekan kedelapan Liga Spanyol.