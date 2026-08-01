Dengan gaya rambut baru, Cucurella mencuri hati lewat aksi kemanusiaan

Bintang asal Spanyol Marc Cucurella, yang baru saja bergabung dengan Real Madrid, menuai pujian luas setelah melakukan gestur luar biasa terhadap seorang tukang pos.

Cucurella masih larut dalam suasana perayaan gelar juara Piala Dunia, setelah menjadi salah satu bagian dari timnas Spanyol yang mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di laga final.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa bek Spanyol itu mencuri perhatian setelah berbagi sebagian dari kebahagiaan atas pencapaian bersejarah tersebut dengan tukang posnya, Gary, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Gary bercerita tentang momen ini melalui akunnya di media sosial, sambil memuji kerendahan hati sang pemain yang mengizinkannya merasakan pengalaman memegang medali juara.

Sang tukang pos menggambarkan Cucurella sebagai "sosok yang sangat rendah hati", dan menulis dalam sebuah unggahan di Instagram, "Saya mendapat kesempatan luar biasa untuk berbicara dengan juara Piala Dunia Marc Cucurella ketika saya mengantarkan surat ke rumahnya."

Gary melanjutkan, "Dia adalah orang yang ramah dan rendah hati, dan mengizinkan saya memegang medali kemenangan Piala Dunia. Saya rasa saya adalah orang Inggris pertama yang memegang medali pemenang Piala Dunia sejak 60 tahun lalu."

Sang tukang pos juga mengunggah foto medali yang tergantung di lehernya, di samping foto "selfie" bersama Cucurella.

Foto tersebut juga memperlihatkan gaya rambut baru pemain Spanyol itu, di mana ia meninggalkan rambut keriting tebalnya yang biasa, dan kali ini tampil dengan kepang yang rapi dan menjuntai.

Para penggemar bereaksi secara luas terhadap tindakan Cucurella, dan memuji akhlak serta kerendahan hatinya. Salah satu menambahkan, "Cucurella adalah pria yang sangat terhormat, tidak sombong meski meraih kemenangan, dan ia juga melakukan banyak kegiatan amal." Yang lain menulis, "Dia benar-benar sosok yang luar biasa. Saya sangat menyukai kisah ini." Sementara yang keempat berkomentar, "Semakin banyak saya mengenalnya, semakin besar kekaguman saya kepadanya."

Yang lain mengakui bahwa mereka kini "sulit untuk membencinya", setelah ia tampil dengan citra istimewa berkat level permainan dan kepribadiannya selama turnamen Piala Dunia.

Sebelumnya, sang pemain menyentuh hati para penggemar setelah mengungkapkan bahwa ia sengaja membiarkan rambutnya panjang, agar putranya yang mengidap autisme dapat mengenalinya dengan mudah di antara para pemain saat pertandingan.